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【華人置業】華置青年宿舍仲學舍出租率已達7成

股市 12:20 2023/10/16

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【華人置業】華置青年宿舍仲學舍出租率已達7成

大劉劉鑾雄與太太甘比陳凱韻旗下華人置業 （00127） 宣布，與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍自推出以來申請人數眾多，反應熱烈，已經租出約70%，首批宿生現已入伙，周日（15日）華人置業行政總裁劉陳凱韻於仲學舍迎新聚會，與青年宿生對話，仲學舍宿生從事不同類型之職業包括中醫、資訊科技技術人員和廚師等。

陳凱韻表示，很高興與仲學舍的青年宿生對話，了解青年宿生生活，集團透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。期望未來與大家一起努力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。

為紓緩香港在職青年的住屋壓力，仲學舍為18 至30 歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。華人置業稱，現尚餘少量宿位，歡迎有興趣人士，透過網上表格（https：//www.josephshouse.hk/onlineapplication.html）提交申請。

華置稱，最早入住仲學舍的宿生已入伙3 星期，宿生可利用公餘時間增值自己，規劃個人事業和興趣。多位青年宿生於迎新會後大玩益智遊戲和學習編織，認識不同背景的宿生，互相幫助，發揮鄰舍精神，建立深厚的友誼。另外，多位宿生均表示很樂意參與社區活動，回饋社會。

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編輯：李哲毅

港股 陳凱韻 劉鑾雄 華人置業（00127）
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