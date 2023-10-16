  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論

科技 12:18 2023/10/16

分享：

分享：

以巴戰事持續的同時，大量槍殺、綁架影片及圖片湧入TikTok、Facebook等各大社交媒體，驅使歐盟上周起逐一要求社交媒體所屬公司，提交防止不當內容散播的應對措施。對此，TikTo指將增加自動檢核系統審核不當內容，並加緊對直播主的限制。

【以巴戰爭】以巴衝突假資訊湧現　歐盟急請Meta、X刪非法內容

據外媒《路透社》報道，繼Meta、X（前稱Twitter）後，歐盟行業負責人Thierry Breton上周四再要求TikTok在24小時內，詳細說明其應對與以巴衝突相關的虛假資訊措施。 

TikTok周日（15日）表示，該企已立即調動資源和人手，包括啟動指揮中心，增強其自動檢測系統，以刪除暴力內容，並增加更多阿拉伯語和希伯來語的審核人員。

此外，該企還刪除了平台上，攻擊、嘲笑暴力受害者，或煽動暴力的內容，及增加了對直播主的直播功能資格限制。另強調：「反對恐怖主義。」

【以巴戰爭】以色列創科之路受阻？　分析師：以巴戰爭削弱外資流入

【TikTok危機】TikTok被指未完全遵循法規　馬來西亞促立即糾正

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】數碼轉型大勢所趨 慎選解決方案事半功倍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池
2023/10/13
【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池
【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態
2023/10/14
【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態
【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店　提供零售、沉浸式娛樂體驗
2023/10/13
【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店　提供零售、沉浸式娛樂體驗
【蘋果動向】Apple擬升級基本型號iPad　或本周公布詳情
今日
【蘋果動向】Apple擬升級基本型號iPad　或本周公布詳情

你可能感興趣

【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池
17:08 2023/10/13
【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池
【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態
10:00 2023/10/14
【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態
【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店　提供零售、沉浸式娛樂體驗
18:18 2023/10/13
【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店　提供零售、沉浸式娛樂體驗
恐怖主義 手機Apps 社交平台 社會矛盾 移動裝置 地緣政治 罪案 人權 國防 抖音

下一篇文章

【蘋果動向】Apple擬升級基本型號iPad　或本周公布詳情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款