【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論

以巴戰事持續的同時，大量槍殺、綁架影片及圖片湧入TikTok、Facebook等各大社交媒體，驅使歐盟上周起逐一要求社交媒體所屬公司，提交防止不當內容散播的應對措施。對此，TikTo指將增加自動檢核系統審核不當內容，並加緊對直播主的限制。

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據外媒《路透社》報道，繼Meta、X（前稱Twitter）後，歐盟行業負責人Thierry Breton上周四再要求TikTok在24小時內，詳細說明其應對與以巴衝突相關的虛假資訊措施。

TikTok周日（15日）表示，該企已立即調動資源和人手，包括啟動指揮中心，增強其自動檢測系統，以刪除暴力內容，並增加更多阿拉伯語和希伯來語的審核人員。

此外，該企還刪除了平台上，攻擊、嘲笑暴力受害者，或煽動暴力的內容，及增加了對直播主的直播功能資格限制。另強調：「反對恐怖主義。」

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責任編輯：殷凱怡

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