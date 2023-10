Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)早前擄走多名以色列人質,包括一名經歷納粹大屠殺的倖存老婦。但當地有Pizza店用老婦與哈馬斯的合照「P圖」(Photoshop,泛指修圖)製作廣告,引起民眾不滿,以色列軍早前更出手夷平店舖。

【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷 【下一頁】

《以色列時報》報道, 涉事Pizza店位於約旦河西岸的Huwara鎮。該店的新廣告中,一名老婦擺出「V字」手勢,旁邊有一個大Pizza,並附上「不客氣」的字句。

不過廣告中的老婦來自以色列南部,多年前於納粹大屠殺倖存,早前又於以色列南部遭哈馬斯武裝分子擄走。

One of the POW’s captured by the PIJ in Gaza pic.twitter.com/vzLOWF4gT9