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Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」

環球社會熱點 12:13 2023/10/16

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）早前擄走多名以色列人質，包括一名經歷納粹大屠殺的倖存老婦。但當地有Pizza店用老婦與哈馬斯的合照「P圖」（Photoshop，泛指修圖）製作廣告，引起民眾不滿，以色列軍早前更出手夷平店舖。

【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷 【下一頁】

《以色列時報》報道， 涉事Pizza店位於約旦河西岸的Huwara鎮。該店的新廣告中，一名老婦擺出「V字」手勢，旁邊有一個大Pizza，並附上「不客氣」的字句。

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不過廣告中的老婦來自以色列南部，多年前於納粹大屠殺倖存，早前又於以色列南部遭哈馬斯武裝分子擄走。

根據網上流出的原圖，老婦當時坐在輪椅上手持一把槍，與哈馬斯的蒙面槍手合照。

Pizza店利用被挾持為人質的老婦製作廣告「抽水」，觸發該鎮的以色列民眾不滿，曾包圍該店並要求摧毀店舖。

【以巴戰爭】拜登表明剷除哈馬斯 巴勒斯坦需要建國 【下一頁】

據悉，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令以色列國防軍摧毀Pizza店。以軍上周四（12日）抵達現場，將Pizza店夷為平地。

他們更指Pizza店涉嫌支持恐怖活動，拘留店主並下令關閉店舖。

不過Pizza老闆聲稱，有人在店方不知情下發布廣告，店方已就事件於社交平台致歉。店方強調一直反對傷害人，只想有尊嚴地謀殺並與人和平相處，對受傷的人感到抱歉。

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責任編輯：鄭錦玲

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