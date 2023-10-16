▲ 【國美493】疑有打工仔另類維權討薪 國美App頻彈窗罵創始人黃光裕「再進去蹲幾年」

昔日中國首富黃光裕旗下國美零售 （00493） 陷入財困，疑似有國美打工仔另類網上維權，砲轟公司拖欠薪金。 近日，用戶點擊國美零售電商App 「國美」的幸運大轉盤抽獎頁面後，隨即彈出顯示辱罵國美電器董事長黃秀虹、國美創始人黃光裕的內容，揚言不滿公司「拖欠工資，拖欠貨款」。

國美零售周一（16日）向下，現跌3.8%，報0.05元，成交額1630萬元。

近日用戶點擊國美App會員俱樂部頁面內「幸運抽獎」時，會頻繁出現彈窗，「黃秀虹/黃光裕，不要臉，拖欠工資，拖欠貸款，你倆早晚得在進去蹲幾年，XX不老實」。 隨後，國美App取消抽獎頁面，但未有就事件作任何回應。

黃光裕出獄後重掌國美 但業務未見起息

值得留意是，黃光裕在2008年11月被警方帶走，2010年被控「非法經營罪」、「內線交易罪」和「單位行賄罪」，終被判處有期徒刑14年，2021年2月 假釋期滿後出獄。 黃光裕出獄後，國美業務未見起息，2023年上半年收入4.15億元（人民幣，下同），按年下跌96.6%，虧損擴大19%至35.39億元，並慘錄淨負債22.94億元 ，去年同期仍為淨資產4.93億元。

國美的員工數量不斷下降，由2021年底的3.23萬名員工，降至今年6月底只有3,609名員工。 有內媒引述企業數據平台天眼查信息，9月15日，北京市朝陽區人民法院立案，對國美控股集團有限公司強制執行，涉及資產297.51萬元，國美控股被執行總金額達到7.39餘億元 。

提三大方法化解債務問題

國美零售在中期報告曾提及計劃化解債務問題，包括（1）通過債轉股開立共管賬戶等恢復與供應商關係；（2）同時與銀行洽談倒貸、續貸、債轉股的方案；（3）計劃積極處置一些物業資產以增強現金流。

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編輯：李哲毅