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【網紅實名制】內地傳推「大V」前台實名制、微博CEO間接證實？　股價跌4%

股市 11:45 2023/10/16

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【網紅實名制】內地傳推「大V」實名制、CEO間接證實？　微博股價跌4%

有逾300萬追隨者的內地財經「大V（即經認證的網紅）」洪榕上周五（13日）社交平台微博發帖文指，內地全網自媒體要實行前台實名制，即所有「大V」必須在頁前端展示真實姓名，並估計將有一些「大V」將在實名制推行後消失。微博 （09898） CEO王高飛在其未展示自己實名的帳號「來去之間」也有討論實名制事宜，而微博周一股價明顯向下，最新跌4%，暫報95.35元，惟成交額僅40萬元。

洪榕帖文上指出：

10月底前，100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名；12月份，50萬粉的自媒體帳號前台展示真實姓名；10萬粉的自媒體帳號，在後台完成身份證實名認證，且在前台展示職業資訊。

消息傳出後，「前台實名制」一度成為微博熱搜榜第一位。王高飛今早轉發帖文評論：

「實名會減少一些網暴，又會增加和強化新的網暴，還會大大減少自由的表達。怎麼選？我選擇每個人都可以選擇自己實名或匿名的權利」——如果自願，但是非前台實名不能被推薦，不能進所有公域場景，能接受麼？

微博CEO王高飛的其中一個微博帳號目前也未有在前台顯自己真實姓名

開市追揸沽
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編輯：麥德銘

港股 社交平台 網紅 微博 微博（美：WB） 微博－SW（09898）
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