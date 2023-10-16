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【蘋果動向】Apple擬升級基本型號iPad　或本周公布詳情

科技 11:12 2023/10/16

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蘋果（Apple）在推出iPhone 15系列後，腳步似乎沒有停下來的跡象。近日傳出Apple或推出更新iMac芯片的傳言，而據外媒Supercharged報道，Apple擬在本周二（17日）公布iPad基本型號的更新。

消息指，是次更新將是細微的規格提升，使舊型號換上速度更快且更有效率的芯片。如在上個春季推出的iPad Air，現時配備M1芯片，預計更新後升級至M2芯片。而iPad Mini目前則配備A15仿生芯片，更新後或提升至A16仿生芯片。另外，本周亦有傳言指出，新iPad Mini將用新顯示控制器，以改善「果凍滾動」問題。

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至於iPad，外媒9to5Mac指現時的第10代機型採用A14仿生芯片，惟11代採用的芯片型號仍是未知數，但估計將和iPad Mini看齊，同樣配備A16仿生芯片。

至於最高階的機型，iPad Pro則將不會在此次進行任何更新，但預期下一代將首次採用OLED顯示器。

責任編輯：歐朗欣

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