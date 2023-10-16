【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷

以巴戰爭持續之際，美國伊利諾伊州一名71歲男房東因戰爭及仇視穆斯林，用軍刀向一對穆斯林母子行兇。6歲男童身中26刀後傷重不治，而其32歲母親傷勢危殆，男房東當場被捕。

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事發於當地上周六（14日）中午，警方接報指71歲疑犯丘巴（Joseph Czuba）坐在南林肯高速公路附近一所房屋前，其額上有傷口並血跡斑斑。

警方到場後，在屋內發現一名巴勒斯坦裔美國籍男童Wadea Al-Fayoume，男童母親沙欣（Hanaan Shahin）也受傷。

母子送院搶救，但男童傷重不治，母親傷勢危殆但未有生命危險。驗屍報告顯示，男童身上有26處以軍用大刀造成的傷口。至於沙欣則被刺中十幾刀。

有指丘巴事發前向男童父親發短訊，威脅稱：「你們穆斯林必須死。」（You Muslims must die!）

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美國伊斯蘭關係委員會芝加哥分會（CAIR-Chicago）透露，遇害母子租住丘巴寓所一樓約兩年。丘巴因看到新聞報道而憤怒，就敲響穆斯林租客的家門，試圖掐死應門的沙欣，並用刀刺傷母子二人。

CAIR主席雷哈比（Ahmed Rehab）表示，社會現時面臨一名巴勒斯坦兒童遭到謀殺，並指此為激進化造成的後果。

當地治安官辦公室發聲明，指涉及哈馬斯（Hamas）與以色列的中東衝突持續，調查人員證實疑犯針對穆斯林施襲。

丘巴被捕後送院治療，其後關押在拘留所，現時被控一級謀殺罪、一級意圖謀殺罪、兩項仇恨犯罪及一項使用致命武器加重毆擊罪。

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責任編輯：鄭錦玲