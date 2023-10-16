【金融反貪】中銀中行前董事長劉連舸移交檢察機關　涉違法放貸

內地官媒央視今日（10月16日）引述中國最高人民檢察院消息報道，中國銀行 （03988） 原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。劉連舸今年初突卸任中國銀行、中銀香港 （02388） 董事長，3月中紀委確認調查劉連舸，並在本月指斥劉連舸違規插手信貸、違法放貸。

中紀委上周指控劉連舸：「喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央決策部署不堅決、打折扣」。劉連舸涉棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞所在單位政治生態，私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問

中紀委又斥，劉連舸嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉連舸開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其黨的二十大代表。

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編輯：麥德銘