▲ 【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制

有外電引述美國官員消息指，美國將採取措施，防止美國芯片製造商向中國出售規避政府限制的半導體，新規則將針對效能未達此前限制出口標準的人工智能AI芯片，同時要求芯片公司報告出貨量。

消息人士提到，相關新規則會加入到去年10月公佈的美國全面限制向中國出口先進芯片和芯片製造設備的管制中，預計本周會更新，但時間表經常改變。

去年，政府限制芯片製造商英偉達（NVIDIA，美：NVDA）向中國客戶輸出其兩個最先進的AI芯片，然而，這些芯片已成為開發聊天機器人和其他人工智慧系統的行業標準。

不過，英偉達很快就為中國市場推出改版芯片，效能完善度較低，並繞過美國出口管制，其中一款名為H800，不過，在部分AI工作環境中，H800計算能力與受出口限制的H100芯片一樣，儘管部分關鍵效能方面仍然有限。

美國官員消息表示，美國現在計劃為AI芯片引入新的指導方針，這將限制某些目前尚未列入名單的高階數據中心AI芯片。雖然官員拒絕確定哪些額外的芯片將被禁止，但英偉達的H800出現是引發政府關注中國半導體來源。

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編輯：李哲毅