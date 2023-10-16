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【以巴戰爭】拜登表明剷除哈馬斯 以表明無意佔領加沙（第二版）

環球政治 14:17 2023/10/16

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美國總統拜登（Joe Biden）周日（15日）受訪明言，必須消滅巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），重申巴勒斯坦需要以國家形式存在，相信以巴兩國方案仍有可行性。

（第二版更新以色列回應）

【以巴戰爭】以軍進攻加沙或延後 憂人質成肉盾（第二版） 【下一頁】

以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan）回應拜登言論，重申以色列無興趣佔領加沙地區（Gaza），批評聯合國未有譴責哈馬斯殺害以色列婦孺及平民，並與以方認為是幕後黑手的伊朗官員會面，斥責聯合國雙重標準。

拜登指以色列需要理解，絕大多數巴勒斯坦民眾不支持哈馬斯或伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah），強調哈馬斯必須剷除。

拜登亦辯護以軍攻擊加沙，指以方慘遭如大屠殺般慘劇後反擊野蠻襲擊，認為以色列有需要作出回應，會避免傷害平民。他反之批評哈馬斯是懦夫，躲藏在平民身後，強調雙方的攻擊有明顯差別。

同時，拜登指有需要建立巴勒斯坦政權，為巴勒斯坦人建國鋪路，認為以巴兩國方案仍有可行空間。惟他警告以方，佔領加沙將是錯誤，同意需要把哈馬斯及真主黨勢力逐加沙。拜登亦排除美軍加入戰場的方案，指以色列擁有優秀的軍隊，美方會確保供應以軍所需物資。

【以巴戰爭】以軍準備下階段攻擊 伊朗警告戰事或擴大（第二版） 【下一頁】

以色列全面封鎖加沙，引起人道災難疑慮。拜登指美國官員正與以色列及埃及商議，建立人道走廊及運輸人道物資進入加沙。

另外，美以兩國官員透露，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已邀請拜登盡快到訪，兩國已積極協商，暫未有確切日期。白宮表明，現階段未有任何拜登新外訪行程公布。

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責任編輯：吳漢培

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