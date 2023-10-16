「兔」出重圍 極兔速遞1519今起招股

全球物流服務提供商極兔速遞（新上市編號：01519）今日起招股，全球發售3.27億股，每股發售價為12港元，最高集資39.19億港元，預計是今年香港第二大新股發售。極兔速遞此前受到多家明星投資公司看好，是次IPO引入多家基石投資者，其中包括騰訊、高瓴、紅杉、順豐速運、等知名機構。此次招股，極兔速遞每手200股，入場費2424.2元，10月19日截止招股，預計10月27日掛牌上市，聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券和中金公司。

受益於快遞需求迅速增長，極兔速遞強勢突圍

據悉，極兔速遞是一家快遞服務跨越13個國家的物流服務提供商，其快遞業務在東南亞處於領先地位並同時在中國市場極具競爭力。自2015年成立以來，公司持續推動東南亞快遞行業發展，根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，極兔速遞為東南亞排名第一快遞承運商，市場份額為22.5%，於2022年在東南亞處理了25億件境內包裹，而2020年為11.5億件，複合年增長率為47.6%。

2020年，極兔速遞強勢進軍中國快遞市場。根據資料，2022年極兔速遞處理了120.25億件境內包裹，按包裹量計其市場份額達10.9%。2023年上半年，極兔速遞處理了64.46億件包裹，同比增長15.1%。除了在東南亞和中國佔有一定市場外，極兔速遞已經將業務擴展至拉丁美洲及中東。截至2023年6月30日，極兔速遞的物流網絡已全面覆蓋東南亞七個國家及地區，在中國的縣區地理覆蓋率超過99%。同時公司亦為亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西及埃及的成規模的快遞運營商。

財務數據不斷改善，盈利能力未來看好

財務表現方面，資料顯示，2020年至2022年全年，極兔速遞營業收入分別為15.35億美元、48.51億美元、72.67億美元，2023年上年收入同比增長18%至40.3億美元。其中，2020年和2021年，東南亞地區收入佔比最高，從2022年開始，中國地區反超成為收入貢獻最大地區，佔比超一半以上。

在東南亞地區，極兔速遞的包裹量持續增長，得以該區域經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）持續錄得盈利。2020年極兔速遞將業務拓展至中國市場，專注於鞏固在中國的市場地位，截至2022年6月30日止六個月至截至2023年6月30日止六個月，經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）同比虧損明顯收窄，並在截至2023年6月30日止六個月總體經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）約3917萬美元，實現層面盈利。

根據招股書顯示，此次所得款項淨額30%將用於拓寬極兔速遞物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量；30%將用於開拓新市場及、擴大服務範圍和跨境服務投資；30%將用於研發及技術創新；10%用作一般企業目的及運營資金需求。

未來，隨著快遞業務在東南亞、中國和新興市場需求不斷增長，極兔速遞將持續採用高度可拓展的區域代理模式和關鍵戰略舉措，繼續擴大其全球網絡，為客戶提供更加優質的服務。此次赴港上市，也將為極兔速遞贏得更多資本市場上的關注與認可。

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