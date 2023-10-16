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【港股市況】ATM個別發展、騰訊升0.7%　恒指輕微低開10點（不斷更新）

股市 09:41 2023/10/16

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港股市況不斷更新

中國繼續救市，中證監收緊A股借貨沽空，港股今早輕微低開。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。馬可數字科技 （01942） 復牌升15%，恒指低開10點，開報17803點，科指跌0.1%，報3875點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：40】港股開市後轉升約40點，報17853點。

【09：36】舜宇 （02382） 逆市升3%，早段高見62.65元。

【09：25】思摩爾 （06969） 績後高開逾1%，思摩爾第三季經調整淨利4.67億元人民幣，按年跌35.2%。

【6969業績】思摩爾第三季經調整淨利跌35% 因中國收入按年跌86%

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。馬可數字科技 （01942） 復牌升15%，恒指低開10點，開報17803點，科指跌0.1%，報3875點。

【09：13】期指開報17835點，升24點。

【09：00】【大行看法】渣打鄭子豐：國際局勢和內地經濟決定大市走向　看好有國企背景高息股

【08：59】馬可數字科技 （01942） 復牌。

【異動股】馬可數字科技主席鄧志華受查後獲保釋　獲淮離港　股份下周一復牌

【08：49】恒指黑期跌約23點，報17742點。

【08：30】【 大行看法】法巴譚慧敏：中央刺激政策力度未足　港股短綫難破19000點關

【08：27】【體育用品股】 安踏收購「MAIA ACTIVE」業務　品牌專為亞洲女性設計運動服飾

【08：08】【體育用品股】 361度上季主品牌零售額增長約15%　電子商務平台產品整體流水增約30%

【08：00】【新股IPO】極兔速遞1519今日起招股　一手入場費約2424元

【08：00】【大行看法】iFast溫鋼城：北水逢高沽貨　料大市18500點有阻力

【07：45】【Morning精點】中證監收緊A股借貨沽空︱何超蓮家中裝修竟被網民嫌「平民化」

【07：45】港股ADR收報17686點，跌136點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報62.19元，較港收市價低0.31元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.1元，較港收市價低1.7元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.16元，較港收市價低0.44或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌60點　中東戰雲密布（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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