【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　京東美股高港4%（不斷更新）

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美國暗示不想戰事擴大，並傳出拜登將直接到以色列與內塔尼亞胡當面遊說，避險意識急降，環球股市大升，夜期收市升202點，收報17886點，收復日間失地，反映港股昨波動是受地緣危機影響，危機紓緩便隨即反彈，京東備戰雙11，京東美股較港股高4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 116.30 +2.3% 騰訊ADR 306.16 +1.6% 滙豐ADR 62.69 +1.4% 阿里巴巴美股 82.39 +1.3%

北水全日吸資超過40億元 吸盈富基金美團沽中海油小鵬

北水繼續趁跌市入貨，全日錄40.6億元淨流入。盈富基金 （02800） 錄14億元淨流入，美團 （03690） 及建行 （00939） 分別吸資4.3及3.7億元；淨流出方面，中海油 （00883） 及小鵬汽車 （09868） 分別錄2.3及1.1億元淨流出。

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內房下跌、碧桂園跌近4% 國藥跌逾6% 恒指跌173點

中國繼續救市，惟港股跌逾百點。恒指低開10點，早段曾轉升，高見17858點，其後再度回落，午後曾跌逾200點至17600點關口。恒指跌173點，收報17640點，成交737.9億元。科指跌1.8%，報3811點。ATM跌0.8%至近2%，恒安 （01044） 逆市升近2%，國藥 （01099） 跌逾6%，內房股下跌，碧桂園 （02007） 跌近4%，龍湖 （00960） 跌3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 64.85 +0.4 +2 9 中國神華 24.95 +1.4 +1 5 安踏 90.60 +0.8 +1 27 滙豐 61.80 -1.1 -17 10 阿里巴巴 81.30 -1.6 -21 20 騰訊 301.20 -1.8 -25 13

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：00】夜期收市升202點

【23：12】夜期升149點

【19：00】北水全日吸資超過40億元 吸盈富基金美團建行沽中海油小鵬 恒指升22點

【17：30】【內房危機】標普：今年內房銷售按年最多跌15% 明年再跌5%

【17：23】【虛擬資產】美圖：淡出加密幣投資 轉捧AI成增長點

【16：49】【業績｜新能源車】零跑汽車第三季虧損收窄26%至9.86億元人民幣 毛利率提前轉正

【16：14】【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

【16：10】ATM跌0.8%至近2%，恒安 （01044） 逆市升近2%，國藥 （01099） 跌逾6%，內房股下跌，碧桂園 （02007） 跌近4%，龍湖 （00960） 跌3%。

恒指跌173點，收報17640點，成交737.9億元。科指跌1.8%，報3811點。

【16：02】【大行報告】金沙銀娛齊創半年低 花旗料市場未充分理解濠賭股復甦、惟下調金沙目標價

【16：00】恒指U盤前跌184點，報17628點。

【15：38】贛鋒鋰業 （01772） 尾市跌近7%，天齊鋰業 （09696） 跌逾8%。

【15：36】【銀娛27】銀河娛樂否認重新考慮菲律賓長灘島渡假村 2018年計劃遭剎停

【15：20】馬可數字科技 （01942） 復牌高開低走，股價尾市倒跌逾6%，低見5.31元。

【15：12】騰訊 （00700） 尾市跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌1%。

【14：52】恒安 （01044） 逆市升逾2%。暫為表現最好藍籌，國藥 （01099） 跌逾6%，為表現最差藍籌。

【14：51】港交所 （00388） 跌近2%，低見287元。

【14：29】恒指跌200點，報17613點，科指跌2.1%，報3797點。

【14：22】中芯國際 （00981） 午後跌幅擴至逾3%，低見19.86元，華虹半導體 （01347） 跌近4%，低見19元。

【13：38】大市午後跌幅擴大，最新跌近150點，低見17667點。

【13：31】小鵬汽車 （09868） 跌近5%，理想汽車 （02015） 跌逾3%，蔚來 （09866） 跌1%。

【13：28】建行 （00939） 逆市升1%，工行 （01398） 、中行 （03988） 升0.3%及0.4%，農行 （01288） 偏軟跌0.3%。

【13：22】恒指跌約110點，跌至17700點關口。科指跌1.6%，報3819點。

【13：08】銀娛 （00027） 跌逾3%，金沙 （01928） 跌近2%，永利 （01128） 跌1%，美高梅 （02282） 跌0.8%，澳博 （00880） 跌0.7%，新濠 （00200） 跌近3%。

【13：01】港股午後初段跌約85點，報17727點，科指跌1.2%，報3831點。

【12：58】【新股IPO】極兔速遞1519首日招股 半日孖展認購近7000萬（不斷更新）

【12：28】【中電002】中電派第三期中期股息0.63元 首9月香港售電量按年升1.6%

【12：25】【中國救市】高盛：「國家隊」或早於8月入市買ETF撐A股

【12：20】【華人置業】華置青年宿舍仲學舍出租率已達7成

【12：10】【體育用品股】 特步主品牌第三季零售銷售按年錄高雙位數增長 股價跌逾2%

【12：00】恒生指數半日跌75點，報17737點，成交361億元。科指跌1.1%，報3838點。ATM跌0.7%至逾1%，舜宇 （02382） 逆市升逾3%，內房向下，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾2%。

【11：49】【國美493】疑有打工仔另類維權討薪 國美App頻彈窗罵創始人黃光裕「再進去蹲幾年」

【11：46】【網紅實名制】內地傳推「大V」前台實名制、微博CEO間接證實？ 股價跌4%

【11：41】恒指中午收市前跌約73點，報17739點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.4%，深證跌1%，創業板指跌1.4%。

【11：18】港股反覆跌近百點，恒指報17720點，跌92點，科指跌1.3%，報3829點。

【11：14】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【11：05】【金融反貪】中銀中行前董事長劉連舸移交檢察機關 涉違法放貸

【11：02】思摩爾 （06969） 破底低見5.67元後，轉升4%，高見6.05元。

【10：53】通達 （00698） 升近兩成，高見0.116元。

【10：48】美國據報將發布收緊去年10月宣布的芯片法案，中芯國際 （00981） 跌逾1%，華虹半導體 （01347） 跌逾2%。

【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制

【10：21】ATMX中，小米 （01810） 升1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【10：06】京東 （09618） 未止跌，股價跌逾1%，破底低見102.1元。

【10：05】康師傅 （00322） 跌逾4%，破底低見10.02元。

【10：02】中國恒有源集團 （08128） 升近三倍，破頂高見0.117元，成交116.8萬元。

【10：00】中國中免 （01880） 跌逾1%，破底低見90.85元。

【中免1880】中免董事長李剛周六因病逝世 享年54歲 周五仍有簽發通告

【09：54】大市最新再度回落，跌約60點，報17753點，科指跌近1%，報3841點。

【09：52】內房下跌，中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌半成，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾4%，融創 （01918） 跌逾3%。

【09：49】舜宇 （02382） 升幅擴大至6%，高見64.7元。瑞聲 （02018） 升逾1%，高見14.22元。

【09：47】新焦點 （00360） 連日造好，股價今早再升近三成，破頂高見0.249元。

【09：46】三桶油造好，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升近2%，中石油 （00857） 升逾1%。

【09：43】安踏 （02020） 升逾3%，高見92.95元，李寧 （02331） 升0.3%，特步 （01368） 則跌0.8%。

【09：40】港股開市後轉升約40點，報17853點。

【09：36】舜宇 （02382） 逆市升3%，早段高見62.65元。

【09：25】思摩爾 （06969） 績後高開逾1%，思摩爾第三季經調整淨利4.67億元人民幣，按年跌35.2%。

【6969業績】思摩爾第三季經調整淨利跌35% 因中國收入按年跌86%

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。馬可數字科技 （01942） 復牌升15%，恒指低開10點，開報17803點，科指跌0.1%，報3875點。

【09：13】期指開報17835點，升24點。

【09：00】【大行看法】渣打鄭子豐：國際局勢和內地經濟決定大市走向 看好有國企背景高息股

【08：59】馬可數字科技 （01942） 復牌。

【異動股】馬可數字科技主席鄧志華受查後獲保釋 獲淮離港 股份下周一復牌

【08：49】恒指黑期跌約23點，報17742點。

【08：30】【 大行看法】法巴譚慧敏：中央刺激政策力度未足 港股短綫難破19000點關

【08：27】【體育用品股】 安踏收購「MAIA ACTIVE」業務 品牌專為亞洲女性設計運動服飾

【08：08】【體育用品股】 361度上季主品牌零售額增長約15% 電子商務平台產品整體流水增約30%

【08：00】【新股IPO】極兔速遞1519今日起招股 一手入場費約2424元

【08：00】【大行看法】iFast溫鋼城：北水逢高沽貨 料大市18500點有阻力

【07：45】【Morning精點】中證監收緊A股借貨沽空︱何超蓮家中裝修竟被網民嫌「平民化」

【07：45】港股ADR收報17686點，跌136點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報62.19元，較港收市價低0.31元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報305.1元，較港收市價低1.7元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.16元，較港收市價低0.44或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌60點 中東戰雲密布（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩