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【體育用品股】 安踏收購「MAIA ACTIVE」業務　品牌專為亞洲女性設計運動服飾

股市 08:27 2023/10/16

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【體育用品股】 安踏收購「MAIA ACTIVE」業務　品牌專為亞洲女性設計運動服飾

安踏 （02020） 公布，安踏一間接全資擁有的附屬公司於10月13日與瑪伊婭服飾（上海）有限公司若干股東分別訂立買賣協議，收購其75.13%的股本權益，完成後其將成為間接非全資擁有的附屬公司。

瑪伊婭服飾（上海）有限公司經營專為亞洲女性設計的運動服飾品牌「MAIA ACTIVE」業務。MAIA ACTIVE通過科技運動面料和更適合亞洲女性的版型系統，打造高品質的女性運動服飾，尤其是瑜伽服飾，從而帶來高端的運動體驗。

安踏表示，「MAIA ACTIVE」業務在女性消費者中，尤其是在瑜伽運動品類方面已形成一定的市場影響力，建立了消費者品牌心智，並具備未來增長潛力。此外，集團的品牌運營能力、零售管理能力與供應鏈管理能力能夠幫助MAIA ACTIVE更好地發展其在中國市場的競爭優勢。公司認為，收購事項對集團旗下女性業務板塊是一個很好的補充，並增強集團能力以提供滿足廣大客戶需求的產品系列，將進一步強化集團的品牌組合。

【體育用品股】 361度上季主品牌零售額增長約15%　電子商務平台產品整體流水增約30%

【業績│體育用品】安踏高開近6%　半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 安踏體育（02020）
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