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【新股IPO】極兔速遞1519今日起招股　一手入場費約2424元

新股IPO 08:00 2023/10/16

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【新股IPO】極兔速遞1519今日起招股　一手入場費約2424元

極兔速遞（J&T Express） （新上市編號︰01519） 今日（16日）起至19日招股。東南亞第一大快遞公司極兔速遞計劃發行3.27億股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12元，集資39.19億元，每手200股，一手入場費2424.2元。極兔速遞預期將於10月27日掛牌。摩根士丹利、美銀證券、中金公司為聯席保薦人。

極兔速遞為全球物流服務運營商，快遞業務在東南亞處於領先地位，在中國具有競爭力，服務跨越13個國家。根據弗若斯特沙利文資料，按2022年包裹量計，為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%，中國市場佔有率為10.9%。

2022年收入72.67億美元，按年增長49.79%。非國際財務報告準則非國際財務報告準則計量計量，經調整虧損14.88億美元，擴大26.38%，經調整EBITDA為8.94億美元，升12.54%。

極兔速遞引入基石投資者包括Aspex Master Fund、Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited、D1、Hidden Hill SPV VIII、紅杉、順豐控股間接全資擁有的CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED、淡馬錫間接全資附屬公司Dahlia Investments Pte. Ltd.、騰訊 （00700） 最終控制的Eternal Earn Holding Limited、Parallel Cluster Investment Limited及由騰訊全資擁有的HuangRiver Investment Limited、以及高瓴，共投資近2億美元。

所得款項淨額約30%將用於拓寬其物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量；30%用於開拓新市場及擴大服務範圍；30%用於研發及技術創新；及10%作一般企業目的及運營資金需求。

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責任編輯︰梁浩碩

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