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【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

股市 07:51 2023/10/16

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美國通脹數據（CPI）下跌的幅度未如預期，9月整體通脹按年維持3.7%，核心通脹按年由4.3%跌至4.1%，為何美國通脹跌唔落？最大問題是Owners’ equivalent rent of residences，簡稱OER，即是屋主若租出其擁有的單位，會定出幾多租金價格，OER的按年變幅仍高達7.1%，令整體居住成本升幅7.2%（圖1）。

圖1

美國通脹價格所有指標都已大幅回落，例如各類貨品價格、汽車、醫療服務等；當然食品及汽油價格仍在波動，但食品及汽油目前仍排除在美國聯儲局對通脹價格的考慮之外。居住成本成為最棘手問題，或者最直接說是OER問題，美國勞工統計局統計房屋價格，除了問租戶的租房價格之外，亦會問屋主想以幾錢租出單位，在CPI的權重分別達7.59%及25.613%。

美國聯儲局加息到5.25至5.5厘，30年定息按揭已升至7.67厘，高息環境下，一般人負擔不起買樓，所以由買轉租，令租屋需求大增，刺激租盤價格上升，令租值在業主心裏仍非常高。

美國現時便有個案指出，由於一張租約大概1至兩年，原有住戶與業主傾續租，在通脹環境下，業主要加租，原有住戶談不攏，便租第二個面積較少的單位，但原有單位仍會有其他人承接。而且一張租約，隨時要1至兩年消化，租值下跌，將比市場預期的更長。

圖2

租金沒有下跌？美國有統計機構便按市場最新成交的方法統計租金趨勢，而不是官方詢問目前幾多租金，統計顯示，美國8月租金的中位數為2052美元（圖2），接近去年8月的高位2054美元，不過，按年的變幅顯示，租金的升幅已在放緩，由儲局首次加息時的16.11%，放緩至8月的-0.06%（圖3）。

圖3

兩種的統計方法，反映出官方統計的租金數據，存在滯後，美國縱使11月初不加息，但高息環境可能需要比預期更長。

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記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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