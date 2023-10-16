【券商點睇】內地同店銷售承壓 周大福整體增速放緩

安信證券指出，截至9月30日止的三個月內，周大福（01929）整體零售值按年升5.8%，較上季明顯放緩。其中內地零售值上升0.6%，佔比達85.9%，港澳及其他地區零售值增長54.1%，佔比為14.1%。

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該行認為，在高基數下，內地同店銷售下滑，受益遊客增長，故港澳業務延續高增長。期內，2024財年第二季內地同店銷售減少12.5%，同店銷量下降20.3%。因內地遊客帶動，同期港澳整體同店銷售上升55.7%，同店銷量增加52%，香港、澳門地區同店銷售分別上升43%、116.7%。

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報告稱，根據公司年報，2024年公司將聚焦單店店效提升，同時傳承系列、人生四美系列產品有望持續放量，預計2024至2026財年營收按年增速為16.4%、15%和13.1%，同期純利增速為33.9%、20.3%和17.1%。該行維持6個月目標價16.7元，對應2024財年市盈率23倍。

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責任編輯：林衛