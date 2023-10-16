【券商點睇】打造全產業鏈集團 中國中藥潛在目標升幅近兩成

第一上海發表報告指，中國中藥（00570）因低基數之下，上半年收入按年上升57.4%，而毛利率增加1.2個百分點至51.1%，純利增長39.9%。其中，來自中藥配方顆粒的收入按年升78.5%，得益於配方顆粒銷售回升和規模效應，其毛利率按年提升2.5個百分點至64.1%。

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報告稱，9月山東組建成立了15個省參加的中藥配方顆粒採購聯盟，對200個中藥配方顆粒國標品種開展集採，此次規則要求在最高有效報價基礎上降價40%即可入圍，集採結果預計將於第四季公布，預計配方顆粒的降價將帶來該品類的市場滲透率提升，公司有望能夠實現以價換量，並通過規模生產和壓縮中間費用，保證收入和利潤。

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第一上海指出，中國中藥希望打造全產業鏈的中藥集團。由於此次配方顆粒的集採，無論是從時間還是規則上皆與預期存在差距，調低公司收入增長預期和長期市場空間。該行以DCF為公司估值得出目標價4.3元，維持「買入」評級，較現價有近20%的上升空間。

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責任編輯：林衛