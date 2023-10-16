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【券商點睇】FILA電商流水醒神 安踏延續高質量增長

股樓投資 09:33 2023/10/16

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開源證券指出，安踏體育（02020）旗下FILA第三季直播業務亮眼及折扣按年改善，在低基數下，第四季流水有望延續增長，預計主要因功能性產品、綫下運營效率及綫上增長驅動。而綫上增長主要因直播業務帶動綫下門店及抖音渠道成長。

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其他品牌方面，第三季其他品牌流水增長45%至50%，其中迪桑特增長40%至45%、可隆增長65%至70%，綫上增長快於綫下。持續高質量經營，庫銷比和折扣保持平穩，渠道穩步拓展，新開迪桑特成都IFS店、可隆北京國貿店等。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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報告稱，國慶假期以來流水延續增長態勢，該行維持2023至2025年盈利預測，對應當前市盈率估值為24.5倍、20.7倍及17.3倍。看好商品調整、營銷資源強化籃球品類、渠道分級等改革措施落地，以及巴黎奧運催化帶動主品牌向上，FILA持續高質量增長，其他品牌持續高增，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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買入 市盈率 安踏體育（02020） 港股 中國
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