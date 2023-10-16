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【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款　韓媒揭涉法巴、滙豐

股市 12:46 2023/10/16

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【投資銀行】南韓：兩家香港投行涉無貨沽空　或面臨創紀錄罰款

南韓股市監察機構周日表示，發現兩家總部設於香港的投資銀行涉嫌無貨沽空（naked short-selling），涉及交易總額合計560億韓圜（3.2億港元），可能招致創紀錄的罰款。南韓金融監督管理局（FSS）在聲明中表示，兩家未具名的投行分別進行總額為400億韓元和160億韓元的無貨沽空交易。

《韓國經濟日報》最新報道披露兩間投行身份，分別是滙豐銀行及法國巴黎銀行。

FSS表示，有投行在2021年9月至2022年5月期間，無貨沽空101隻韓股，涉400億韓圜（約2.3億港元），其中包括社交平台巨頭Kakao Corp，報道引述銀行業消息人士稱，涉事投行為法巴。法巴被發現重複計算借入股份數目，以為其外國投資者客戶進行沽空，然而交易第二日，法巴才得知借入股票不足以結算。

另外，另一家投行被指在2021年8月至12月進行價值160億韓圜（約9000萬港元）的沽空，出售包括三星旗下新羅酒店（Shilla Hotel）在內的9間上市公司，據消息人士稱，涉事投行為滙豐銀行，滙豐銀行是根據未來可以借入股票數量而發出沽空指令，而非透過已確認借入股票數量。

南韓《資本市場法》禁止無貨沽空股票，即投資者在未借入股票或未確定可以借入股票的情況下賣空股票。 FSS指，有關的全球銀行違規行為持續時間較長，分別為截至2022年5月的9個月和截至2021年12月的5個月，預計將導致創紀錄的罰款金額。

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編輯：胡學能

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