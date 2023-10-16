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【大行看法】渣打鄭子豐：國際局勢和內地經濟決定大市走向　看好有國企背景高息股

股市 09:00 2023/10/16

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地緣政治局勢周末持續惡化，石油及黃金等避險商品持續走高。渣打財富管理首席投資辦公室北亞區投資總監鄭子豐認為，港股短綫很大情況下要視乎國際局勢和內地經濟狀況，料中央有機會在10月底大型會議前後推出更多刺激政策，現時維持觀望態度，估值重估的機會仍然存在。

鄭子豐指，美債息一度由高位回調約25個基點，有機會令市場重新關注其他新興市場投資機會，加上內地中央滙金出手托四大內銀，屬良好的象徵性行動，但力度未算太大，代表中央關注市場波動，希望恢復市場信心，料指數短期會在17000至19000點關上落。

他看好有國企背景的高息股，而且相關股份估值相對低，股息率亦高於定期存款利率和美債息，現時內地經濟前景主要視乎內房發展，需留意內房的不穩定因素，包括個別開發商債務重組問題會否有其他事件發生。

鄭子豐認為，若中央能夠針對內房方面推動較大力度政策，港股往後的波動區間才有機會上移至19000至21000點。

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編輯：葉志偉

港股 新興市場 美股 貨幣政策 鄭子豐 財富及資產管理 石油 經濟
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