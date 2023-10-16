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【 大行看法】法巴譚慧敏：中央刺激政策力度未足　港股短綫難破19000點關

股市 08:30 2023/10/16

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內地近期開始密密支持股市，繼中央匯金出手托四大內銀後，又傳出有意設立平準基金入市，最新則有中證監收緊A股借貨沽空，但法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師譚慧敏指出，投資者始終認為中央刺激經濟政策仍然未足夠，料港股下行空間雖然有限，但同樣缺上升動力，預期難衝破19000點關。

大市17000點會有支持

譚慧敏指出，近期升浪其實與過往幾次一樣，屬於較短暫反彈，相信會繼續維持區間上落格局，在壞消息大致反映，投資者氣氛已經偏淡下，下行空間有限，未必會再跌至新一個年內低位，大市在17000點會有支持。但同時也缺乏上升動力。

她坦言，即使有消息指當局或額外發行1萬億元人民幣國債，和加大財政赤字率，但市場對相關傳聞半信半疑，而且以現時經濟數據去計算今年國內生產總值（GDP），按年升幅仍有機會達到4.8%至4.9%，接近中央5%目標，故未必有需要大動作現加赤字，而且1萬億也只佔內地整體GDP約0.7至0.8%，實質影響未算太大。

投資者可維持槓鈴策略

她預期，市場會繼續觀察中央會否推出刺激政策，和言論會否表明支持經濟，仍有機會振奮市場，未來數據有機會趨穩定，對大市有支持，惟除非有驚喜消息，否則難望衝破19000點關。而且環球基金經理近期繼續增加低配中資股，反映她們對中資股仍欠缺信心。

譚慧敏認為，投資者可維持槓鈴策略（barbell strategy），一方面在低位吸納有政策支持的增長股，包括大型科網和電動車股，這些股份今年業績未算太差，而且屬內地主力發展的業務，只是現階段受市場氣氛影響；另一方面則持有穩陣收息的電訊和石油股，因股份股息率吸引。

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編輯：葉志偉

港股 貨幣政策 法國巴黎銀行 電動車 經濟 GDP 人民幣
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