【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

據人稱「鱷王」的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）的評估，以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的激烈衝突，使世界大戰爆發的機率從兩年前的35%上升到50%。

他在社交平台撰文稱，以色列和哈馬斯的戰爭很有可能在許多地方引發其他幾場不同類型的衝突，且帶來的有害影響將「超出以色列和加沙地帶」。他並警告，全面爆發世界大戰的主要風險來自美國和中國捲入直接對抗的可能性。不過，他指出，目前中美緊張局勢尚未越過不可逆轉的界限。

他表示，以色列、哈馬斯之間和俄烏之間兩場熱戰，並不只是直接參與戰爭的各方之間的戰爭，這些戰爭是塑造世界新秩序的更大大國衝突的一部分，它們將對這兩場看似不可調和的戰爭中四方的盟友和敵人國家產生巨大影響。「這兩場戰爭將使這些國家的盟友付出巨大代價。」

達利歐認為，有必要在烏克蘭斡旋和平，以遏制衝突蔓延，避免衝突最終導致中美直接對抗。他稱，其「夢想」是看到華盛頓和北京共同促成俄羅斯和烏克蘭之間和平，從而迅速緩和全球緊張局勢。

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編輯：胡學能