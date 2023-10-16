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【大行看法】iFast溫鋼城：北水逢高沽貨　料大市18500點有阻力

股市 08:00 2023/10/16

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港股經歷6連升後，恒指上周四（12日）升至18300點約50天綫水平當日，北水立即大舉流出，結果上周五（13日）未能固守萬八關，iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，北水近期逢跌追入，逢高沽貨，故升至50天綫隨即見調整，亦屬正常情況，料港股18500至19000點水平會有較大阻力。

他又指，中央每次出手後都會觀察市場反應，當氣氛有改善就會「縮手」，故現時未算太看好大市前景，料港股18500至19000點水平會有較大阻力。對於中央滙金托內銀，他坦言現時最需要救的是內房，而非內銀，料對股價助力不會太大，但後續有機會再出手托其他國企股，甚至「中特股」。

買貨策略方面，溫鋼城偏好國企股，當中看好中資電訊股、能源股及煤炭股等高息板塊，指股份近期回調幅度不多，走勢硬淨，可待低位入手。反而內險股雖然仍有增長潛力，但息率不算高，而且保險公司與內房股關係關係千絲萬縷，令板塊現階段欠吸引力。

他又認為，地緣政治局勢暫時仍未成為太大問題，仍然有望解決。又指美滙若回落，效果會較美債息回落更佳，因為會更有利風險資產，但相信美滙即使轉弱，在105關也會有支持，反而美元兌人民幣一直處於7.3附近，短期未見有太大反彈動力。

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編輯：葉志偉

港股 中資電訊股 恒生指數 地緣政治 板塊 國企股 煤炭股
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