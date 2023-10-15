  • 27°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績　關注鮑威爾周五公開場合發言

股市 22:19 2023/10/15

分享：

分享：

美股多隻金融股上周五公布季度業績，表現普遍超市場預期，股價當日亦顯著造好，本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦會聚焦周三美股收市後公布第三季業績的Tesla（美︰TSLA；特斯拉）。

市場預期，特斯拉季度收入按年升14%，至244億美元，按年增長14%，期內經調整盈利按年跌28%至26億美元，毛利率跌至18.1%，按年大跌7個百分點，但較第二季僅微跌0.1個百分點。

美國上周公布CPI數據超市場預期，今年加息機率曾逼近逾45%，但隨着地緣政治局勢急轉直下，資金流入石油及黃金等商品避險，美債息高位回落後，芝商所（CME Fedwatch）最新數字顯示，今年12月或明年1月加息的機率，已跌至約3成。

聯儲局下月1日將公布議息會議結果，本周將會是進入靜默期（Blackout Period）前可發表言論的最後機會。當中聯儲局主席鮑威爾周五凌晨將在紐約一項活動中講話，料會吸引全城關注。除鮑威爾外，另外11名今年在聯邦公開場委員會（FOMC）中有投票權的官員，有9人本周會在公開場合發言，同樣值得注視。

本周外圍經濟數據
日期項目預測前值
10月16日10月紐約州製造業調查指數-61.9
10月17日9月零售銷售（按月）0.3%0.6%
9月工業生產（按月）0%0.4%
8月企業存貨0.3%0%
NAHB房屋市場指數4445
業績：盤前：美銀（美：BAC）、紐約梅隆（美：ACI），強生（美：JNJ）
10月18日上周MBA貸款申請指數-0.6%
9月營建許可145.8萬間154.1萬間
9月新屋動工138萬間128.3萬間
業績：盤前：ASML（美：ASML）、寶潔（美：PG），摩根士丹利（美：MS）
盤後：Tesla（美：TSLA），Netflix（美：NFLX）
10月19日聯儲局公布褐皮書
10月費城聯準企業展望-7-13.5
9月成屋銷售388萬間404萬間
9月領先指數-0.4%-0.4%
首次申請失業救濟金人數21.2萬20.9萬
連續申請失業救濟金人數170萬170.2萬
業績：盤前：台積電（美：TSML）、美國航空（美：AAL），貝萊德（美：BX）
10月20日業績：盤前：美國運通（美：AXP）

相關文章：

【美股期貨】市場避險中東戰火　以色列擬大規模襲擊　哈馬斯揚言有其他地區參戰

【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績　市場點估？

編輯：葉志偉

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 加息 美國聯儲局 美國航空 鮑威爾 議息 成屋銷售 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

下一篇文章

【6969業績】思摩爾第三季經調整淨利跌35% 因中國收入按年跌86%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款