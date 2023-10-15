【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績　關注鮑威爾周五公開場合發言

美股多隻金融股上周五公布季度業績，表現普遍超市場預期，股價當日亦顯著造好，本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦會聚焦周三美股收市後公布第三季業績的Tesla（美︰TSLA；特斯拉）。

市場預期，特斯拉季度收入按年升14%，至244億美元，按年增長14%，期內經調整盈利按年跌28%至26億美元，毛利率跌至18.1%，按年大跌7個百分點，但較第二季僅微跌0.1個百分點。

美國上周公布CPI數據超市場預期，今年加息機率曾逼近逾45%，但隨着地緣政治局勢急轉直下，資金流入石油及黃金等商品避險，美債息高位回落後，芝商所（CME Fedwatch）最新數字顯示，今年12月或明年1月加息的機率，已跌至約3成。

聯儲局下月1日將公布議息會議結果，本周將會是進入靜默期（Blackout Period）前可發表言論的最後機會。當中聯儲局主席鮑威爾周五凌晨將在紐約一項活動中講話，料會吸引全城關注。除鮑威爾外，另外11名今年在聯邦公開場委員會（FOMC）中有投票權的官員，有9人本周會在公開場合發言，同樣值得注視。

本周外圍經濟數據 日期 項目 預測 前值 10月16日 10月紐約州製造業調查指數 -6 1.9 10月17日 9月零售銷售（按月） 0.3% 0.6% 9月工業生產（按月） 0% 0.4% 8月企業存貨 0.3% 0% NAHB房屋市場指數 44 45 業績：盤前：美銀（美：BAC）、紐約梅隆（美：ACI），強生（美：JNJ） 10月18日 上周MBA貸款申請指數 - 0.6% 9月營建許可 145.8萬間 154.1萬間 9月新屋動工 138萬間 128.3萬間 業績：盤前：ASML（美：ASML）、寶潔（美：PG），摩根士丹利（美：MS）

盤後：Tesla（美：TSLA），Netflix（美：NFLX） 10月19日 聯儲局公布褐皮書 10月費城聯準企業展望 -7 -13.5 9月成屋銷售 388萬間 404萬間 9月領先指數 -0.4% -0.4% 首次申請失業救濟金人數 21.2萬 20.9萬 連續申請失業救濟金人數 170萬 170.2萬 業績：盤前：台積電（美：TSML）、美國航空（美：AAL），貝萊德（美：BX） 10月20日 業績：盤前：美國運通（美：AXP）

相關文章：

【美股期貨】市場避險中東戰火 以色列擬大規模襲擊 哈馬斯揚言有其他地區參戰

【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績 市場點估？

編輯：葉志偉