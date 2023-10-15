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【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績 關注鮑威爾周五公開場合發言
股市 22:19 2023/10/15
美股多隻金融股上周五公布季度業績，表現普遍超市場預期，股價當日亦顯著造好，本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦會聚焦周三美股收市後公布第三季業績的Tesla（美︰TSLA；特斯拉）。
市場預期，特斯拉季度收入按年升14%，至244億美元，按年增長14%，期內經調整盈利按年跌28%至26億美元，毛利率跌至18.1%，按年大跌7個百分點，但較第二季僅微跌0.1個百分點。
美國上周公布CPI數據超市場預期，今年加息機率曾逼近逾45%，但隨着地緣政治局勢急轉直下，資金流入石油及黃金等商品避險，美債息高位回落後，芝商所（CME Fedwatch）最新數字顯示，今年12月或明年1月加息的機率，已跌至約3成。
聯儲局下月1日將公布議息會議結果，本周將會是進入靜默期（Blackout Period）前可發表言論的最後機會。當中聯儲局主席鮑威爾周五凌晨將在紐約一項活動中講話，料會吸引全城關注。除鮑威爾外，另外11名今年在聯邦公開場委員會（FOMC）中有投票權的官員，有9人本周會在公開場合發言，同樣值得注視。
|本周外圍經濟數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|10月16日
|10月紐約州製造業調查指數
|-6
|1.9
|10月17日
|9月零售銷售（按月）
|0.3%
|0.6%
|9月工業生產（按月）
|0%
|0.4%
|8月企業存貨
|0.3%
|0%
|NAHB房屋市場指數
|44
|45
|業績：盤前：美銀（美：BAC）、紐約梅隆（美：ACI），強生（美：JNJ）
|10月18日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|0.6%
|9月營建許可
|145.8萬間
|154.1萬間
|9月新屋動工
|138萬間
|128.3萬間
|業績：盤前：ASML（美：ASML）、寶潔（美：PG），摩根士丹利（美：MS）
盤後：Tesla（美：TSLA），Netflix（美：NFLX）
|10月19日
|聯儲局公布褐皮書
|10月費城聯準企業展望
|-7
|-13.5
|9月成屋銷售
|388萬間
|404萬間
|9月領先指數
|-0.4%
|-0.4%
|首次申請失業救濟金人數
|21.2萬
|20.9萬
|連續申請失業救濟金人數
|170萬
|170.2萬
|業績：盤前：台積電（美：TSML）、美國航空（美：AAL），貝萊德（美：BX）
|10月20日
|業績：盤前：美國運通（美：AXP）
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編輯：葉志偉
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