【6969業績】思摩爾第三季經調整淨利跌35% 因中國收入按年跌86%

思摩爾國際 （06969） 公布截至9月底止第三季業績，收入28.79億元（人民幣，下同），按年跌10.3%，稅前利潤5.26億元，按年下跌36.3%，經調整淨利4.67億元，按年跌35.2%。

思摩爾指出，由於來自於中國大陸市場的收入按年下跌85.6%，令收入下跌，以及銷售費用、管理費用、研發費用、其他收入與費用及其他利得與損失等支出，按年增加約30.1%，令稅前利潤下跌36.3%。

此外，思摩爾指出，公司客戶R.J. Reynolds Vapor Company （「RJR」）遭美國食品藥品監督管理局（「FDA」）就其Vuse Alto品牌下6款薄荷醇口味及混合莓果口味電子煙產品（「產品」）發出了營銷拒絕令（「MDOs」），思摩爾有向RJR供應薄荷醇口味產品，該薄荷醇口味產品佔思摩爾首9個月收入13%。

思摩爾指，RJR同日表示對MDOs提出質疑，並將尋求暫緩執行，MDOs臨時行政暫緩已經獲得批准，因此薄荷醇口味產品的營銷及分銷，在美國可以繼續。

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記者：譚志偉