  • 27°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【6969業績】思摩爾第三季經調整淨利跌35% 因中國收入按年跌86%

股市 19:55 2023/10/15

分享：

分享：

思摩爾國際 （06969） 公布截至9月底止第三季業績，收入28.79億元（人民幣，下同），按年跌10.3%，稅前利潤5.26億元，按年下跌36.3%，經調整淨利4.67億元，按年跌35.2%。

思摩爾指出，由於來自於中國大陸市場的收入按年下跌85.6%，令收入下跌，以及銷售費用、管理費用、研發費用、其他收入與費用及其他利得與損失等支出，按年增加約30.1%，令稅前利潤下跌36.3%。

此外，思摩爾指出，公司客戶R.J. Reynolds Vapor Company （「RJR」）遭美國食品藥品監督管理局（「FDA」）就其Vuse Alto品牌下6款薄荷醇口味及混合莓果口味電子煙產品（「產品」）發出了營銷拒絕令（「MDOs」），思摩爾有向RJR供應薄荷醇口味產品，該薄荷醇口味產品佔思摩爾首9個月收入13%。

思摩爾指，RJR同日表示對MDOs提出質疑，並將尋求暫緩執行，MDOs臨時行政暫緩已經獲得批准，因此薄荷醇口味產品的營銷及分銷，在美國可以繼續。

【異動股】思摩爾跌近18%、創新低　昨披露控股股東新增質押股份

記者：譚志偉

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】市況波動股票應該咁揀？林昶恆推介5大投資主題助長遠財富增值 立即收看
港股 業績公布 煙草產品 思摩爾國際（06969）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股期貨】市場避險中東戰火　以色列擬大規模襲擊　哈馬斯揚言有其他地區參戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款