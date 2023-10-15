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【英超】卡塔爾王室財團傳退出 收購曼聯告吹

環球社會熱點 19:09 2023/10/15

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英超球會曼聯（Manchester United）的賣盤事宜一直未有結果，有指最大機會入主的卡塔爾王室財團決定退出，相信班主格拉沙家族（Glazers Family）的賣盤計劃已告吹。

【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億 【下一頁】

消息人士向英國廣播公司（BBC）透露，卡塔爾王室財團已決定退出收購曼聯。據悉，財團只願維持50億英鎊出價（約474億港元），不肯升至60億英鎊（約569億港元）。

惟被稱為轉會市場專家的著名記者Fabrizio Romano指，卡塔爾的出價為曼聯市值35億美元（約273億港元）的接近一倍，另加15億美元（約117億港元）的球會投資計劃。

英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）為首的英力士（INEOS）與投資銀行財團同樣出價50億英鎊，消息指拉特克利夫現時希望敲定收購25%股份的協議。

碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切 【下一頁】

據指卡塔爾王室財團始終希望全面收購，開價50億英鎊亦為現金交易，並承諾解決球會所有舊債。同時，王室財團提出超過14億英鎊（約133億港元）的未來發展計劃，包括興建新球場及新訓練中心、球員收購及社區計劃。

根據3月公開的財政紀錄，曼聯現時累計總債務為9.696億英鎊（約92億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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