【美股期貨】市場避險中東戰火　以色列擬大規模襲擊　哈馬斯揚言有其他地區參戰

以色列表示，正為哈馬斯進行下一階段戰爭做準備，包括大規模襲擊，及重大地面行動，36萬預備役人員已集結，繼續敦促居民從加沙北部向南移，國防部指，當地時間上午10時至周日下午1時，不會在撤離路線沿線進行任何軍事行動，哈馬斯敦促居民留在家裏，當地平民擔憂正加劇，以色列軍方同時列黎巴嫩邊境為禁區。哈馬斯突襲以來，以色列軍隊對加薩襲擊，令死亡人數持續上升，以色列至少有 1,300 人死亡，加薩至少有 2,300 人死亡。

哈馬斯發言人吉Jihad Taha在貝魯特告訴美聯社，由於俘虜，以色列「不敢進行地面戰鬥」。他提到，如果以色列發動地面入侵，真主黨和其他地區參與者可能會參與戰鬥，但拒絕透露他們是否做出了任何具體承諾。

美國正將第二支航母戰鬥群USS Dwight D. Eisenhower移向中東，以威懾哈馬斯的任何盟友，例如伊朗或黎巴嫩真主黨。

外電關注美國撤走美國人的時間，以評估以色列的行動，目前布林肯在當地，美國周一將持有有效證件的美國人及直繫親屬從以色列北部城市海法從海路逃難往塞浦路斯。

美國大使館安全警報表示，乘客將於當地時間上午8 點開始登船，必須在9點之前抵達海法客運碼頭，航程約10至12小時。

另外，加沙仍有500至600名美國人，埃及、美國、卡塔爾及以色列原準備臨時協議，允許美國人在周六的5個小時內過境，但最終仍在談判，未有執行，美國國務院敦促他們向南逃命，並警告指，如果逃生窗口打開，時間可能很短暫。

加沙地帶230萬平民在食品、水和安全方面面臨日益激烈的問題，水龍頭已停止出水，數十萬人試圖聽從以色列撤離北部的命令，其他人卻仍擠在當地的醫院，醫院估計現時塞滿3.5萬人。

世界衛生組織表示，對於加沙北部醫院的2000多名患者，其中包括保溫箱中的新生兒和重症監護室的患者，疏散「可能相當於被判了死刑」。據聯合國稱，加沙的醫院預計將在兩天內耗盡發電機燃料，將危及數千名患者的生命。

Al-Shifa 醫院院長 Mohammad Abu Selim 表示，醫院每小時收治數百名傷者， 95% 的醫療用品已用完，食水稀少，能源亦不足，而手術室未曾停止。

由於以色列的圍困、唯一的發電廠關閉，導致水和醫療用品日益短缺，加沙已經陷入人道危機，隨著一些麵包店關門，居民表示他們買不到麵包。

以色列表示，周日在加沙南部空襲擊中了哈馬斯指揮官，連夜襲擊了 100 多個軍事目標，包括指揮中心和火箭發射器。

投資市場注視局勢發展，市場避險意識高，現貨金上周五大升3.4%或63.95美元，收報1932.82美元，10年期美債息跌至4.627厘。

記者：譚志偉