【以巴戰爭】埃及拒放行 500美國公民困加沙

中東加沙地區（Gaza）大批民眾為逃避戰火撤離，但當地連接非以色列地區的唯一陸路通道遭埃及拒絕放行，導致大量巴勒斯坦民眾無法離開，當中包括約500名美國公民。

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拉法赫市（Rafah）邊境管制站為加沙南部進入埃及的唯一通道，美媒指華府與埃及斡旋，已達成允許外國公民離開經當地加沙協議。但埃及被指提出要求，先要以色列允許食水﹑食物及醫療物資進入加沙，才准許外國人經拉法赫離開。

美國國務院發言人上周六（14日）表示，呼籲加沙地區的美國公民在評估環境安全下，盡可能移至接近拉法赫邊境區域。發言人指邊境通道開放時間可能有限，亦大有可能未必有提前通知。

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駐以色列美國大使館周日（15日）表示，能夠協助當地美國公民及直系親屬經海路離開。大使館指周一（16日）將安排經以色列北部港口城市海法（Haifa）出發，接載有限數量的美國公民撤離至塞浦路斯。

美國高層外交官員估計，埃及陸路的拉法赫邊境通道會在周日稍後時間開放，容許美國公民安全撤出加沙。

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責任編輯：吳漢培