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【AI應用】初創研智能演講訓練系統　供個人化分析

科技 09:23 2023/10/16

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疫後不少學生怕被見「除罩樣」減社交意欲，初創駿宙科技（RiseVerse Tech）創意總監唐山盟（左起）及聯合創始人陳殷龍表示，為幫助學生準備升學面試，早前研發智能演講訓練系統ZpeakUp。（張寶燕攝）

升讀大學除了成績要好，面試表現亦相當重要。然而，學生們在過去3年疫情習慣戴上口罩、蒙着嘴上學去，對於疫後要除下口罩與人交流、面試等或有不少影響。

初創駿宙科技（RiseVerse Tech）聯合創始人陳殷龍及創意總監唐山盟表示，早前受自身升讀大學的經歷啟發，研發智能演講訓練系統ZpeakUp，盼幫助檢示演講表現，爭取更好的機會。

陳殷龍分享，研發ZpeakUp演講訓練系統，緣於曾經歷欠缺時間進行訓練，練習時又難以察覺自己欠眼神接觸、表情、口頭禪等情況，加上在面試時過於緊張，導致臨場表現大打折扣。

於是約在3年前着手研究，透過前置鏡頭、麥克風和使用人工智能算法，讓系統根據音量、語速、填充詞、面部表情和眼神接觸來評估用戶的演講表現，提供個人化分析。

【香港初創】把握5G普及機遇　跨國公司高層棄高薪追夢　第四次創業終成功　

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藉比賽獲導師意見 研發資金

目前ZpeakUp演講訓練系統主要針對中、小、大專學生開發，尤其是要考香港中學文憑考試（DSE）、IELTS、升學面試等之前準備，「學校教師亦可透過後台系統了解學生情況，而系統目前支援廣東話、普通話和英文的演講訓練」。

唐山盟及陳殷龍現時分別就讀城大創意媒體及計算機科學學士學位，過去兩年主要透過創業比賽及從數碼港微型創業基金，獲取約100萬元的研發資金。

作為理科生團隊，他們坦言商業視野相對較弱，因此透過創業比賽，獲導師意見改善。他們透露ZpeakUp原名為Smart Presenter，去年改名後，手機App的UI介面設計亦更新至更明亮、簡潔，功能亦簡化為3大範疇，用戶在練習期間亦可展示即時語速、表情、講稿:

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技術上，他們夥拍兩間本地學校及NGO，蒐集近千名學生演講數據，協助訓練AI系統；另有改進平板電腦版本設計，回應學校教師的意見、課程的要求，更貼近本地學校需要，同時令分析標準及功能也更適合本地學校使用。

初創研ZpeakUp 增趣味吸客

他們舉例，近日不僅新增管理系統，支援合作機構旗下多間院校、多個班別及課程，方便教師管理與追蹤學生表現、為表現評分提供建議；以及從GitHub尋找資源自學，新增詞彙學習遊戲，增添趣味，更能吸引用戶使用。

現時該App已在蘋果App Store上架，下一步將開發Android版本。另留意到用戶對數據私隱的重視，他們強調，除非取得用戶特別要求，否則透過前置鏡頭拍攝的影像數據，僅會儲存於用戶的裝置中。

記者：張寶燕

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