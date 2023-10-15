【以巴戰爭】歐洲多地聲援以巴 英警威脅拘捕哈馬斯支持者

歐洲多個城市上周六（14日）出現多場遊行，以色列及巴勒斯坦的支持者分別走上街頭聲援，大多數遊行和平。英國警方表明，可能拘捕巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的支持者。

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英國多地的數千名巴勒斯坦支持者遊行，在街頭聲援巴勒斯坦。倫敦警方出動過千警力，並拘捕7人。警方早前表明，任何公開支持哈馬斯將可能被捕。

工黨前領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）現身支持巴勒斯坦的遊行，指英國政治人物不應縱容以色列的轟炸行動。他指任何支持人權及國際法律的人士，理應譴責以色列軍隊及加沙地區（Gaza）的狀況。

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德國法蘭克福同日則有聲援以色列的遊行，要求突襲以色列的哈馬斯被驅逐出加沙。另一個城市卡素爾（Kassel）的行政法院維持禁令，不准當地有支持巴勒斯坦遊行，指活動對公眾安全形成威脅。

不過，德國大城市杜塞爾多夫（Dusseldorf）無類似禁令，約700人走上街頭聲援巴勒斯坦。西班牙巴塞隆拿亦有數百民眾遊行，表明支持巴勒斯坦。

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責任編輯：吳漢培