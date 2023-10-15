【萬聖節好去處】旅發局即日起推出「哈囉威香港」多個地點感受萬聖節氣氛

香港旅遊發展局（旅發局）即日（10 月 15 日）起推出「哈囉威香港」（“Hallo” Hong Kong Halloween）推廣，陸續在旅客諮詢中心﹑港鐵車站﹑觀光交通工具及全城多個熱點，添上玩味十足﹑創意的萬聖節主題裝飾，邀請旅客及市民一起打卡﹐感受濃濃的萬聖節氣氛，同時向全球展現香港獨特的節慶魅力。

旅客諮詢中心歡迎旅客大玩 Trick or Treat

旅發局位於香港國際機場﹑高鐵西九龍站及尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心，即日起會來個「淘氣轉身」，添上全新萬聖節主題海報﹑裝飾等，與全城同歡萬聖節。旅客可親臨中心大玩 Trick or Treat，獲贈美味糖果，旅發局更會為旅客量身訂制個人化的萬聖節行程，並 在萬聖夜前夕向旅客送出限量節日飾物。

可愛精靈限定現身港鐵車站

一套10款揉合了當區地道特色或地標元素設計的可愛造型小精靈，周三（10月18日）起登陸港鐵十個車站，包括：中環站﹑金鐘站﹑海洋公園站﹑銅鑼灣站﹑灣仔站﹑尖沙咀站﹑尖東站*﹑深水埗站﹑欣澳站及東涌站，為大眾呈獻多重節日驚喜。旅客和市民在展開鐵路旅程時，可集齊各個造型的超萌精靈。

港鐵金鐘站及銅鑼灣站即日起亦陸續化身成萬聖節主題車站，以南瓜為主題的裝飾遍佈站內大堂﹑月台地面﹑樓梯﹑扶手電梯﹑牆壁﹑出入口等位置，歡迎旅客踏上旅途之餘，亦吸引市民在繁忙的車站裡放慢腳步，感受節日氣息，打卡留影。節慶主題裝飾也會同步點綴港鐵中環站﹑灣仔站及尖沙咀站。

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海陸觀光交通嘩鬼大變身

想在萬聖節檔期夜遊維港﹑感受香港活力，也可以乘搭披上色彩繽紛萬聖節主題彩衣的開篷巴士﹑天星小輪及鴨靈號，輕鬆穿梭香港島及九龍，欣賞維港景緻，為旅程加添額外節慶驚喜。而旅發局特別設計、笑到眼睛瞇起來的巨型大南瓜亦進駐中環碼頭，等待大家來跟它打卡！

六大旅遊熱點滿佈鬼馬應節主題裝飾

設計趣緻且色彩繽紛的南瓜、小精靈﹑蝙蝠、蜘蛛﹑糖果等造型的霓虹燈飾﹑主題貼紙﹑LED藝術裝置，即日起陸續填滿尖沙咀栢麗購物大道﹑星光大道﹑海港城﹑灣仔利東街﹑中環半山扶手電梯﹑及銅鑼灣祟光百貨外的巴士站，為城市加添萬聖節節慶及派對氛圍，吸引大家眼球，一起捕捉有趣的萬聖節小精靈，盡情打卡。

尖沙咀、銅鑼灣及中環8個大型購物商場及景點，包括：海港城﹑The ONE、星光大道﹑灣仔利東街、時代廣場、Fashion Walk、皇室堡及中環街市，將於10月27至31日期間，配合不同商場活動，向旅客及市民派贈限量萬聖節小禮物。

旅發局總幹事程鼎一表示：「香港是萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市之一，有大大小小的 慶祝活動，當中不少體驗更是香港獨有。乘著政府推出一連串『香港夜繽紛』活動及消費優 惠，旅發局今年把握機會，在城中不同角落張燈結綵，進一步推高萬聖節的節日氣氛，讓旅 客甫抵港即可投入慶祝活動，市民亦能樂在其中。旅發局感謝業界夥伴鼎力支持，攜手豐富 旅客在港的節慶體驗。」

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