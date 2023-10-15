【以巴戰爭】以軍進攻加沙或延後 憂人質成肉盾

以色列軍隊近日再次表明，準備好攻擊加沙地區（Gaza）。惟有分析指出，天氣因素導致以軍延後攻擊，同時亦擔心巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）擄走的人質會被用作肉盾。

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以軍表明準備好地面攻擊加沙，相信周日（15日）便會發動攻勢。但美國紐約時報引述消息人士指，以軍受天氣不佳影響，擔心空中支援受阻，選擇一再押後地面攻勢。

以軍亦被指在過去24小時內多次突襲加沙，嘗試清除當地匿藏的恐怖份子及武器，亦希望找出被擄走人質的位置。以色列確認126名以色列人被擄走，哈馬斯上周六（14日）發出聲明，指再多9名人質死於以軍轟炸，當中包括4名外國人。

以色列軍方分析師亦指出，被擄走的以色列人質成為以軍大舉攻擊加沙的阻礙。分析師憂慮人質可能被哈馬斯利用當成肉盾，為攻擊形成道德及行動困境。

3名以色列官員透露，以軍攻擊加沙為消滅哈馬斯現存領導力量，為奪取加沙市（Gaza City）投入數十萬兵力。

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同時，專家認為即使以軍擁有火力優勢，但加沙內滿布地道，一旦與哈馬斯在當地展開城市巷戰，錯綜複雜的地下隧道系統可能威脅深入敵陣的以軍安全。以軍發言人日前透露已攻擊部分加沙地下網絡，但估計戰事會相當激烈。

另外，伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）可能在以色列北部發動攻擊，使以軍需要分頭作戰，加大以軍攻擊加沙的難度。

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責任編輯：吳漢培