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【以巴戰爭】以軍準備下階段攻擊 伊朗警告戰事或擴大

環球政治 16:00 2023/10/15

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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）明言，軍隊已經準備發動下階段軍事行動，隨時攻擊加沙地區（Gaza）。伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）警告，以色列不停止攻擊加沙，戰事可能擴大。

【以巴戰爭】美再遣航母赴地中海 阻嚇伊朗及真主黨 【下一頁】

內塔尼亞胡訪問以色列南部集結的軍隊時表示，「下階段行動即將開始」（the next stage is coming）。以軍上周六（14日）亦宣布，準備開展重大地面軍事行動，估計周日（15日）起發動地面攻勢。

以色列軍方表明，準備在加沙長期戰鬥。以軍已動員約36萬預備役士兵，為當地史上最大規模。部分以軍被指已在上周五（13日）起，對加沙展開初步地面進攻。惟以國防軍發言人表明，現時難以清晰表明以軍的軍事目標。

以軍呼籲加沙平民撤離的死線由上周六上午押後至當日下午，大批加沙地區民眾撤離，但上周五據報一支平民撤離隊伍遭轟炸，導致最少70人死亡。

訪問沙特阿拉伯的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲保持克制，促請保護加沙地區及以色列平民。

【以巴戰爭】鄰國憂難民潮 約旦稱不應將巴人趕離巴勒斯坦 【下一頁】

伊朗外長阿蔔杜拉希揚上周六會晤巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh），為自以巴戰爭以來首次。

阿蔔杜拉希揚指黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）已全面考慮參與以巴戰爭，警告一旦真主黨加入，戰事可能在中東地區擴大，要求以色列停止攻擊加沙，否則可能面臨「大地震」。

美國政治新聞網站Axios引述外交消息報道，指伊朗已通報以色列，如加沙地區軍事行動持續，將插手干預。

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責任編輯：吳漢培

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