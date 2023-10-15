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【中免1880】中免董事長李剛周六因病逝世 享年54歲 周五仍有簽發通告

股市 15:42 2023/10/15

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中國中免 （01880） 發布通告，54歲的董事長李剛於10月14日因病逝世，李剛未持有公司股份，公司董事人數未低於董事會最低人數，正常經營活動不受影響。

中免已發布首三季業績快報，營業總收入強勁，增長29%至508.4億元（人民幣，下同），純利增長12%至52億元，因受惠旅遊復甦。

李剛對上一份簽發的通告為10月13日，舉行董事會會議，以審議業績。

李剛於今年2月才任職董事長，兼任中國旅遊集團副總經理，不收取任何薪酬。李剛2009年4月至2014年1月擔任中免副總經理，2014至2017年擔任總經理、董事。2017年3月至2019年 8月擔任董事會主席。2023年2月起擔任董事會主席、執行董事。在中國旅遊集團，李剛自2016年12月起擔任副總經理。李剛曾於1989 年8月至1994年12月擔任中國國家旅遊局人事勞動教育司科員、副主任科員職務。

【業績｜旅遊股】中國中免首三季多賺12.3%　單計第三季多賺93%

【人事變動】中國中免挫3%　彭輝辭任主席　由執董李剛接任

記者：譚志偉

港股 國家旅遊局 中國中免（01880）
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