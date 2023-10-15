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【以巴戰爭】美再遣航母赴地中海 阻嚇伊朗及真主黨

環球政治 14:46 2023/10/15

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美國國防部官員透露，華府已決定派遣第二架航空母艦艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower）前往地中海地區，希望阻嚇伊朗及其資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）加入衝突。

【以巴戰爭】鄰國憂難民潮 約旦稱不應將巴人趕離巴勒斯坦 【下一頁】

美國官員指出，防長奧斯汀（Lloyd Austin）將發出聲明，指示艾森豪威爾號及其航母打擊群前往鄰近以色列的地中海地區，意圖阻止任何針對以色列的敵對行為，亦有此阻礙任何擴大以色列與巴勒斯坦戰爭的行動。

有官員明言，美軍派遣兩艘航空母艦前往地中海不止為支持以色列，同時為威嚇伊朗及真主黨，希望能夠阻止兩者加入以巴戰爭。

【以巴戰爭】人道危機惡化 拜登：不能忽視大部分巴人與哈馬斯無關 【下一頁】

艾森豪威爾號與打擊群上周六（14日）已離開弗吉尼亞州（Virginia）的諾福克縣（Norfolk）基地，參加原定計劃在中東舉行的軍事演習。

另有美國官員透露，如果以色列需要額外支援，國防部考慮加派美軍兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）前往地中海。

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責任編輯：吳漢培

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