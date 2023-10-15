拜登與以巴領袖通話 協調防止局勢升級

白宮表示，美國總統拜登於周六與以色列和巴勒斯坦領導人通話，及強調美國對以色列的持續支持，以及向巴勒斯坦平民提供人道主義援助的必要性，特別是在加沙。

拜登在與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的通話中，表達他對促進人道主義援助努力的承諾，並強調了美國為防止衝突升級而正協調。

兩位領導人還討論了維護約旦河西岸和更廣泛地區穩定的重要性。拜登在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的通話中重申，美國將堅定不移支持以色列，並介紹了美國軍事援助的最新情況。他又告誡以色列不要採取任何可能擴大衝突的行動，並討論美國與聯合國和地區國家在人道主義援助行動方面的協調問題，強調了對平民的保護。通話時，以色列正準備對哈馬斯控制的加沙地帶發動地面進攻，並呼籲巴勒斯坦居民轉移到更安全的地區。

內塔尼亞胡在與拜登通話時強調，以色列必須團結一致，下定決心，才能實現在加沙打擊哈馬斯的作戰目標，並對美國總統的支持表示感謝。

另一方面，阿巴斯表達了他強烈反對以色列將巴勒斯坦人趕出加沙，以應對哈馬斯對其領土發動的致命襲擊。

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