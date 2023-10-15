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傳班主拒絕收購曼聯提議 卡塔爾財團將退出

環球政經 13:30 2023/10/15

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著名體育記者Fabrizio Romano引述消息人士指，Sheikh Jassim領導的卡塔爾財團與著名球會曼聯的擁有者格拉沙（Glazer）家族就收購曼聯100%股份進一步討論。然而，Sheikh Jassim的收購提議再次被拒，因此準備退出收購過程。

《路透》引述消息人士報道，Sheikh Jassim已決定不再提高出價，以超過60億美元的價格收購著名球會曼聯。

此舉使曼聯剩下的競購者、英力士主席Jim Ratcliffe處於更有利的地位。他只提出購買曼聯俱樂部25%的股份，讓格拉沙家族的一些人套現退出，但他是否能達成協議仍是未知數。

雖然Ratcliffe出價的具體價值尚未披露，但有消息稱，它超過了Jassim的出價。曼聯目前的股票市場估值為33億美元。Jassim曾計劃在收購後向俱樂部投資超過17億美元，他曾表示希望達成交易，但認為在長達9個月的談判未果後，繼續談判已毫無意義。

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    撰文 : 林斯凱

    收購 曼聯 卡塔爾 經濟

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