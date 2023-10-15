工人不滿福特新方案 UAW：須將罷工升級

美國汽車工人聯合會（UAW）周六表示，他們不得不升級對福特汽車（F）的行動，因為他們期待福特提出一份修訂後的協議，但福特給的方案與兩周前相同。

UAW的升級行動發生在周三，當時福特肯塔基州卡車工廠的8,700名工會成員罷工，因為工會稱這家美國第二大汽車製造商拒絕進一步推進合同談判。

UAW關閉了福特全球最大的工廠，停止生產利潤豐厚的皮卡車，幾乎沒有發出任何警告，這是工會針對底特律三大汽車製造商為期四周的有針對性罷工的急劇升級。

福特昨天表示，在肯塔基卡車廠和芝加哥裝配廠出現UAW罷工後，福特將再臨時裁員550人。從下周一開始，它將在俄亥俄州的一家變速器工廠裁員約300人，在密歇根州的四家工廠裁員約250人，並在芝加哥裁員12人。自9月15日罷工開始以來，福特共裁員2,480人。

福特警告說，其全球最大的工廠肯塔基卡車廠的罷工可能會影響到十幾家工廠。

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