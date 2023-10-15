IMF：日圓跌反映基本面 無須出手干預

國際貨幣基金組織（IMF）高級官員Sanjaya Panth表示，日圓近期的下跌主要是由基本經濟因素驅動的，當局沒有必要干預貨幣市場。

他強調，只要利差持續存在，日圓就可能面臨下行壓力。這是因為投資者一直在押注美國利率上升，而日本央行則維持超低利率政策。IMF的立場是，只有在市場功能嚴重失調、金融穩定風險加劇或通脹預期嚴重去錨化的情況下，才有理由進行外匯干預，而目前日圓的下跌並不存在這些情況。

日本政府曾在2021年干預貨幣市場以支撐日圓，但IMF建議目前可能沒有必要採取此類行動。

與其他央行加息相比，日本央行日本銀行（BOJ）一直保持鴿派的貨幣政策立場。盡管通脹率持續高於2%的目標，日本央行行長植田和男仍堅持維持超低利率，直到通脹率在強勁需求和工資增長的支撐下持久穩定在2%左右。

Panth指出，雖然由於需求穩健，日本近期通脹前景的上行風險大於下行風險，但考慮到全球需求放緩對日本依賴出口的經濟影響的不確定性，日本央行現在還不是提高短期利率的合適時機；相反，日本央行應將重點放在允許長期利率更靈活變動的措施上，為最終收緊貨幣政策奠定基礎。

延伸閲讀【多相】何文田傲玟現樓示位陪你睇 空間感充裕 展豪宅氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機