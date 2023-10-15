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IMF：日圓跌反映基本面 無須出手干預

環球政經 12:30 2023/10/15

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國際貨幣基金組織（IMF）高級官員Sanjaya Panth表示，日圓近期的下跌主要是由基本經濟因素驅動的，當局沒有必要干預貨幣市場。

他強調，只要利差持續存在，日圓就可能面臨下行壓力。這是因為投資者一直在押注美國利率上升，而日本央行則維持超低利率政策。IMF的立場是，只有在市場功能嚴重失調、金融穩定風險加劇或通脹預期嚴重去錨化的情況下，才有理由進行外匯干預，而目前日圓的下跌並不存在這些情況。

日本政府曾在2021年干預貨幣市場以支撐日圓，但IMF建議目前可能沒有必要採取此類行動。

與其他央行加息相比，日本央行日本銀行（BOJ）一直保持鴿派的貨幣政策立場。盡管通脹率持續高於2%的目標，日本央行行長植田和男仍堅持維持超低利率，直到通脹率在強勁需求和工資增長的支撐下持久穩定在2%左右。

Panth指出，雖然由於需求穩健，日本近期通脹前景的上行風險大於下行風險，但考慮到全球需求放緩對日本依賴出口的經濟影響的不確定性，日本央行現在還不是提高短期利率的合適時機；相反，日本央行應將重點放在允許長期利率更靈活變動的措施上，為最終收緊貨幣政策奠定基礎。

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    撰文 : 林斯凱

    經濟 日圓 國際貨幣基金組織 日本央行

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