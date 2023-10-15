傳SEC放棄就Grayscale判決上訴 料將重新審核比特幣ETF申請

《路透》引述消息人士報道，美國證券交易委員會（SEC）將不會對法院最近的一項裁決提出上訴，該裁決認為SEC拒絕Grayscale Investments建立現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的申請是錯誤的。

華盛頓哥倫比亞特區上訴法院今年8月裁定，SEC的拒絕是不合理的，這標志着加密貨幣行業長期以來為建立現貨比特幣ETF所作出的努力取得重大進展。

由於SEC決定不上訴，該機構現在很可能會審查Grayscale的申請，這可能會為投資者敞開大門，讓他們無需擁有世界上最大的加密貨幣就能接觸到這種貨幣，因為SEC之前拒絕了所有現貨比特幣ETF的申請，原因是擔心投資者受到市場操縱的影響。

法院的裁決預計將導致SEC重新評估Grayscale的申請，以及貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）和Invesco等其他資產管理公司的類似申請。

法院的裁決表明，SEC在沒有充分解釋基於比特幣期貨的ETF所使用的監督協議與擬議的現貨比特幣ETF之間的實質性差異的情況下，武斷地拒絕了Grayscale的申請。預計裁決將令上訴法院作出授權，指示SEC重新審查Grayscale的申請。

此外，還有其他幾家資產管理公司正在向SEC提交現貨比特幣ETF的申請，預計該機構將在明年就這些申請作出決定。

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