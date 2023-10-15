傳對沖基金Starboard盯上梅鐸新聞集團 料變革壓力加大

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《路透》引述消息人士報道，激進對沖基金Starboard Value已購入新聞集團（NWSA）的股份，此舉可能預示投資者要求梅鐸（Rupert Murdoch）的媒體帝國進行變革的壓力增大。
目前尚未得知該基金的計劃及其在新聞集團的持股規模。
新聞集團與Starboard皆對報道不予置評。
與紐約時報等競爭對手相比，新聞集團在提高數字收入和訂閱量上的表現，不盡如人意。不過，由於梅鐸家族的信托基金控制着新聞集團39%的投票權股份，即使Starboard希望新聞集團改變，仍可能面臨挑戰。
另一家激進的對沖基金Irenic Capital Management此前曾主張新聞集團改革，包括分拆旗下的房地產網站和《華爾街日報》的出版商道瓊斯。
此外，梅鐸提出的與另一家公司福克斯（Fox Corp）合併的計劃遭投資者反對，Irenic因此放棄了合並計劃。
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撰文 : 林斯凱