以巴衝突後 歐盟主管警告Alphabet遵守規則

歐盟行業主管Thierry Breton向Alphabet行政總裁Sundar Pichai發出警告，以回應哈馬斯襲擊以色列後，Alphabet旗下YouTube上的虛假資訊傳播。

Breton在社交媒體平台X（前Twitter）上發文，提醒Pichai《數字服務法案》（DSA）規定的公司義務，該法案要求大型網絡平台採取更積極的措施打擊有害和非法內容。

Breton強調了保護歐盟兒童和青少年免受Google平台上暴力和圖片內容侵害的必要性。他還表示，他的團隊將提出具體要求，以確保Google遵守DSA。

在向Alphabet發出警告之前，Google還就以色列和哈馬斯衝突相關虛假內容的泛濫問題，向其他科技領袖發出了類似信件，包括X的馬斯克（Elon Musk）、Meta Platforms（META）的朱克伯格（Mark Zuckerberg）和TikTok的行政總裁周受資。

YouTube表示，它一直在努力迅速刪除有害內容，並準備採取進一步行動。他們還在搜索中引入了危機資源面板，為以色列的觀眾提供來自以色列當局的資訊。

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