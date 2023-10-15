【中國救市】中證監收緊A股借貨沽空　上調孖展成數及取消批股後借出貨計劃

中國證監會公布，階段性收緊融券和策略投資者配售股份出借，即收緊沽空孖展及投資者借出沽空貨源，新措施將減輕沽售壓力，進一步維持股價穩定。中證監指，加強融券業務逆週期調節，已經過充分論證評估。

融券端，將融券保證金比例由不得低於50%上調至80%，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100%，發揮制度的逆週期調節作用。同時督促證券公司建立健全融券券源分配機制、穿透核查機制及存取機制，加強融券交易行為管理。

出藉端，根據相關法規規定可以對戰略投資者配售股份出借予以調整，為突出上市公司高管專注主業，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限制其他策略投資者在上市初期的出借方式和比例。

同時，證監會將加大對各種不當套利行為的監管，紮緊紮牢制度籬笆，進一步加強監管執法，對各種違規行為，發現一起，查處一起，從嚴從重處罰。

證監會指，將持續強化融券業務監管，及時總結評估融券機制運作效果，並根據市場狀況適時調節，更好發揮融券機制的正面作用。

記者：譚志偉