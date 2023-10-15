【分析】特斯拉TSLA周三收市後業績　市場點估？

Tesla（美：TSLA；特斯拉）將於周三美股收市後公布第三季業績，市場預期特斯拉收入244億美元，按年增長14%，經調整盈利26億美元，按年跌28%，毛利率跌至18.1%，按年大跌7個百分點，但較第二季僅微跌0.1個百分點，反映市場預期毛利率跌勢喘定。

特斯拉股價的成敗，繫於毛利率。特斯拉第三季初，7月2日已下調中國的現貨新車Model S / Model X 售價，較訂購售價低4%（相當於3.5萬至4.5萬元人民幣），反映在策略上清除已生產的存貨。8月再下調中國Model Y長續航版及高性能版售價，減幅約4%（相當於1.4萬元人民幣），以及Model S/X再減價7%（相當於5萬至6萬元人民幣）。到9月Model S/X於中美再同步減價，在中國Model S減價11萬元人民幣或14%，Model X減價16萬元人民幣或18%。在美國Model S減17%，Model X減19%。

踏入第四季，特斯拉於10月6日在美國宣布減價。Model 3減幅約3%，Model Y長續航版減幅約4%。Model 3年內在美國已減價17%，Model Y長續航版年內在美國已減價26%。

減價報道：

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【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？ 特斯拉曾跌4%

【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價 減幅達4%

生產量方面，根據10月初公布的第三季出貨量，主力生產的Model 3/Y車型，生產量41.68萬輛，按季下跌9%，付運量41.91萬輛，按季下跌6%；第三所總生產量43萬輛，按季跌10%，總付運量43.5萬輛，按季跌7%。

特斯拉指出，持續產量下跌，正如以往所講那樣，是因為工廠升級，全年生產180萬輛的目標沒有變。

以特斯拉首3季共生產135萬輛計，第四季至少生產44.9萬輛，即較第三季增加4%，難度不算高，如果以年初馬斯克提過銷量達到200萬輛，即第四季較第三季的生產增長超過50%才可以。

特斯拉第三季生產情況 生產量 付運量 Model 3/Y 416,800 419,074 Model S/X 13,688 15,985 Total 430,488 435,059

特斯拉第三季股價由261.77美元累跌4.4%至250.22美元，而上周五收報251.12美元，反映股價在持續橫行區間內。

記者：譚志偉