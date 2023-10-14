法拉利將在美國接受加密貨幣付款



據《路透社》報道，法拉利（RACE.MI）行銷和商務負責人指，法拉利已開始在美國接受用加密貨幣支付其豪華跑車的費用，並將應富裕客戶的要求將這項計劃推廣到歐洲。

法拉利營銷和商業主管Enrico Galliera指，使用加密貨幣可減少碳足跡，能實施 2030 年在碳中和的目標。法拉利亦表示，這項決定是應市場和經銷商的要求，因為其許多客戶都投資了加密貨幣。

他說：「有些是年輕的投資者，他們圍繞加密貨幣創造了財富，還有一些是較傳統的投資者，他們希望分散投資組合。」法拉利今年上半年向包括美國在內的美洲地區售賣了1800多輛汽車。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Enrico Galliera沒有透露法拉利預計將透過加密貨幣銷售多少輛汽車。 他說，公司的訂單已經到了2025年，但該公司希望對這個不斷擴大的領域進行測試。這將幫助法拉利與那些不一定是其客戶，但可能買得起法拉利的人建立聯繫。法拉利在2022年售出了1.32萬輛汽車，起價超過20萬歐元（約21.1萬美元），最高可達200萬歐元，該公司計劃在明年第一季前將加密貨幣計畫推廣到歐洲 ，然後再推廣到其他合法接受加密貨幣的地區。歐洲、中東和非洲（EMEA）是法拉利最大的地區，今年上半年佔其汽車總出貨量的46%。

在美國的初期階段，法拉利選擇了最大的加密貨幣支付處理商之一BitPay，將允許比特幣、以太幣和USDC（最大的穩定幣之一）進行交易。

同場加映：【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳