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法拉利將在美國接受加密貨幣付款

環球政經 17:12 2023/10/14

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據《路透社》報道，法拉利（RACE.MI）行銷和商務負責人指，法拉利已開始在美國接受用加密貨幣支付其豪華跑車的費用，並將應富裕客戶的要求將這項計劃推廣到歐洲。

法拉利營銷和商業主管Enrico Galliera指，使用加密貨幣可減少碳足跡，能實施 2030 年在碳中和的目標。法拉利亦表示，這項決定是應市場和經銷商的要求，因為其許多客戶都投資了加密貨幣。

他說：「有些是年輕的投資者，他們圍繞加密貨幣創造了財富，還有一些是較傳統的投資者，他們希望分散投資組合。」法拉利今年上半年向包括美國在內的美洲地區售賣了1800多輛汽車。

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Enrico Galliera沒有透露法拉利預計將透過加密貨幣銷售多少輛汽車。 他說，公司的訂單已經到了2025年，但該公司希望對這個不斷擴大的領域進行測試。這將幫助法拉利與那些不一定是其客戶，但可能買得起法拉利的人建立聯繫。法拉利在2022年售出了1.32萬輛汽車，起價超過20萬歐元（約21.1萬美元），最高可達200萬歐元，該公司計劃在明年第一季前將加密貨幣計畫推廣到歐洲 ，然後再推廣到其他合法接受加密貨幣的地區。歐洲、中東和非洲（EMEA）是法拉利最大的地區，今年上半年佔其汽車總出貨量的46%。

在美國的初期階段，法拉利選擇了最大的加密貨幣支付處理商之一BitPay，將允許比特幣、以太幣和USDC（最大的穩定幣之一）進行交易。 

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編輯：黃銳

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