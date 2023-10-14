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【內險股】滬深交所准5家保險資管公司開展ABS和REITs業務

股市 16:56 2023/10/14

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上交所和深交所表示，向中國人壽資產管理、泰康資產管理、太平洋資產管理、中國人保資產管理、平安資產管理等首批5家保險資產管理公司出具無異議函，同意其試點開展資產證券化（ABS）及不動產投資信托基金（REITs）業務。

兩間交易所公告指，保險資產管理公司參與ABS及REITs業務，是保險資金與資本市場互相促進、協同發展的重要舉措。一方面，將暢通優質基礎設施資產入市渠道，豐富ABS、REITs產品供給，促進形成存量資產和新增投資的良性循環，進一步提升債券市場服務實體經濟質效。另一方面，將充分發揮保險資產管理公司在基礎設施領域豐富的投資、管理、運營經驗，促進資本市場與保險資金形成良性互動，共同推進多層次REITs市場建設，構建市場良好生態。

公告指，下一步，上交所、深交所將會同有關各方，遵循發展與規範並重的原則，堅持系統思維、市場觀念、試點先行，逐步拓展更多優質主體參與ABS及REITs市場，著力盤活優質資產入市，更好服務構建新發展格局和經濟高質量發展。

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編輯：胡學能

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