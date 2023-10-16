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【展覽之都】受消費需求減影響　環球資源展商指春季展人流更旺

商業 11:00 2023/10/16

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環球資源香港展第一期展會周末結束，專家買家人數達5萬人，總入場人次亦超過10萬人。新增電競館獲買家好評，指把以前分散在不同場館的遊戲及電競相關產品集中在一個場館，方便找尋目標的廠商。但展商指秋季展人流不及春季，或因環球需求減影響買家採購意欲。

【產研合作】中試中心助提前測試市場反應　廠商會昐促進產研合作

今年10月的環球資源在疫後首次重新舉行三期展會，為期4天的第一期展會剛在周末結束。今屆環球資源消費電子展新增了電競館，逾470個展位展示涵蓋遊戲機及周邊配件、電競設備、VR遊戲裝置、家庭娛樂產品等電競及遊戲相關產品。

對於是次新增的電競館，來自深圳的買家陳小姐表示欣賞，認為集中在一處方便了她找尋目標的廠商。她指疫後雖然通關，但並非所有廠商都能重新參展，也有廠家捱不過疫情，因此疫後需要重新物色廠商，她也會去貿發局電子展。另一位來自印尼的買家Hasan也表示，把電競產品廠商集中在一處的確比較方便，讓他更快找到目標廠商。他指環球資源展出的產品比較貼近市場，而貿發局電子展的產品就較為早期，兩者各擅勝長。

廠商：春季展人流更旺

專門推出電競及直播用錄音麥克風的FIFINE是今年春季才首次參展的廠商，其銷售經理梁思敏表示，之前主要在線上接觸買家，今年趁疫後重啟各種採購展，在春季開始首次參加環球資源展，希望接觸到線下的客戶。她指之前已有香港的公司採購，今年亦有繼續合作。銷售經理王婉璇則表示，春季展時的人流比較好，10月的秋季展少了約三分之一人流。她指最初兩天的人流較好，估計是後兩天展期買家已轉去貿發局的秋電展，而今年疫後經濟沒有預期中的大反彈，買家轉趨謹慎亦有關。

HAVIT是另一家參展廠商，生產包括藍牙耳機、音箱、滑鼠鍵盤等不同配件，也是環球資源的參展常客。區域銷售監余少美表示，他們研發的新產品在運動鴨舌帽加入藍牙音樂裝置，是首款結合潮流時尚和電子科技的產品，剛推出已吸引不少買家查詢。

但HIVIT銷售經理盧玉婷表示，4天展期只有第2天的人流較好，比較之下只及春季時的人流6、7成左右。她指就算是第一天也比以前冷清，只有第2天才有以前的人流，而第3、4天也因為貿發局電子展已經開始，不少買家已經轉到那邊，因此比較冷清。她指春季時4天都很旺，認為不是秋電展搶走人流，估計全球經濟不明朗、消費需求減弱都影響了買家採購的積極性。

【產研合作】廠商會中試中心揭幕　助科研落地加快商品化步伐

本報記者：李智賢

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