【以巴戰爭】鄰國憂難民潮 約旦稱不應將巴人趕離巴勒斯坦

加沙爆發難民危機，大批巴勒斯坦人急需撤離當地，但與以色列接釀的多國，對接收巴勒斯坦難民態度顯得猶豫。約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）指，若出現大批巴勒斯坦人流離失所，將使區內陷入更廣泛衝突的險境。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）早前亦指，巴人應留在自己的土地。

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薩法迪聲明指，加沙地帶的戰爭，代表着對逾200萬巴勒斯坦人的懲罰。聲明強調巴勒斯坦平民的人權，同時明言不應將巴勒斯坦人從自己的土地趕走，指以色列的所為，令區域陷入險境。

約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）反對驅趕巴勒斯坦人，造成流離失所，呼籲防止危機擴大到鄰近國家，令難民危機加劇。

塞西周四（12日）亦強調，十分同情加沙地區巴勒斯坦民眾的狀況，但重申埃及需要理性應對今次問題，來達成和平結果，同時亦需考慮財政。他呼籲加沙的巴勒斯坦民眾保持堅定，繼續留在當地，埃及會盡力提供緩和措施，為加沙供應人道及醫療援助。

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責任編輯：林建忠

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