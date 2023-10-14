輝瑞削全年指引預期 盤後一度大跌8%

美國藥廠輝瑞（PFE）周五（13日）盤後公布，因應對新冠疫苗和抗病毒藥物的需求下降，削減 90 億美元的全年預期銷售額，同時也宣布成本調整計劃，節省35億美元的職位和開支，被外界視為裁員預告。受消息影響，輝瑞盤後一度大跌8.22%，

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輝瑞估計，全年每股純利預測為1.45至1.65美元，較此前指引範圍3.25到3.45美元下調50%以上。今年收入介乎580億至610億美元，原先為670億至700億美元。輝瑞也下調新冠治療藥Paxlovid的收入預測70億美元。又指由於疫苗接種率低於預期，料疫苗Comirnaty銷售額較先前預計減少20億美元。

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編輯：黃銳