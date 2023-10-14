  • 28°C
香港時間 : 20231014日 (週六) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輝瑞削全年指引預期 盤後一度大跌8%

環球政經 16:51 2023/10/14

分享：

分享：

美國藥廠輝瑞（PFE）周五（13日）盤後公布，因應對新冠疫苗和抗病毒藥物的需求下降，削減 90 億美元的全年預期銷售額，同時也宣布成本調整計劃，節省35億美元的職位和開支，被外界視為裁員預告。受消息影響，輝瑞盤後一度大跌8.22%，

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

輝瑞估計，全年每股純利預測為1.45至1.65美元，較此前指引範圍3.25到3.45美元下調50%以上。今年收入介乎580億至610億美元，原先為670億至700億美元。輝瑞也下調新冠治療藥Paxlovid的收入預測70億美元。又指由於疫苗接種率低於預期，料疫苗Comirnaty銷售額較先前預計減少20億美元。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
疫苗 輝瑞 裁員 美元 個股分析 大行報告 目標價

上一篇文章

【職場趣聞】29歲打工仔失業後 過上退休生活 突然醒覺人生本應如此?

下一篇文章

【人物專訪】專訪譚仔CEO劉達民 如何帶領港式口味走出國際

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款